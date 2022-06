Naomi Osaka funda una compañía de medios con la colaboración de LeBron James

Por Brooks Barnes

Ella es campeona de cuatro torneos de Grand Slam en la categoría individual y la atleta mejor pagada del mundo, ya que obtuvo 57 millones de dólares en 2021, la mayor parte proveniente de patrocinios. Hace poco, Walmart comenzó a comercializar productos de su compañía de cuidado de la piel, Kinlò, en casi 3000 ubicaciones. El mes pasado, fundó una agencia de representación deportiva.

Y ahora, Naomi Osaka hace su entrada en Hollywood, con ayuda de LeBron James.

Osaka, de 24 años, fundó junto con James una compañía de medios llamada Hana Kuma en sociedad con SpringHill, una compañía de rápido crecimiento enfocada en el entretenimiento, la mercadotecnia y los productos. La tenista dijo en una breve entrevista a través de Zoom que sus ambiciones para Hana Kuma, que significa “oso de flores” en japonés, incluyen series de televisión con y sin guion, documentales, anime y contenido de marca, que es programación de entretenimiento que tiene publicidad integrada.

Osaka mencionó: “Para ser sincera, no puedo decir en este momento si personalmente estaré en algo. Lo que me emociona es poder inspirar a las personas y contar nuevas historias; en particular, las que hubiera querido ver cuando era niña. Siempre deseé ver a alquien como yo”. Osaka es de ascendencia japonesa y haitiana.

Los fanáticos pueden esperar que el activismo de Osaka sustente al menos algunas de las ofertas de Hana Kuma, gran parte de las cuales están todavía en desarrollo. La deportista ha alzado la voz sobre temas que muchas estrellas deportivas de élite intentan evitar. Fue una de las primeras personas en respaldar el movimiento Black Lives Matter. El año pasado, abrió un debate global acerca de la salud mental en los deportes al retirarse del Abierto de Francia, mejor conocido como el Roland Garros, al dar como razón que daría prioridad a su bienestar. También reveló luchas previas contra la depresión y la ansiedad.

La sinceridad de Osaka ha resonado en una audiencia que va más allá de los deportes (los jóvenes en particular), convirtiéndola en una embajadora de ensueño para los patrocinadores, incluso a pesar de que en últimas fechas ha tenido dificultades en la cancha de tenis. (Perdió en la primera ronda del Abierto de Francia el mes pasado. Publicó el sábado en redes sociales que no participaría en Wimbledon este verano debido a una lesión en el tendón de Aquiles).

Un proyecto en desarrollo involucra la cocina y a la comunidad haitiana. “Veo muchos programas relacionados con la comida, competiciones culinarias, porque me gusta cocinar”, dijo Osaka entre risas. El primer proyecto donde aparecerá el crédito de Hana Kuma será una columna de Opinión de The New York Times sobre Patsy Mink, la primera mujer de color elegida al Congreso. Hana Kuma también está trabajando en contenido documental no especificado para Epix, un canal de cable prémium ahora propiedad de Amazon.

SpringHill, cofundada por Maverick Carter en 2020, fungirá como socio para el financiamiento, las operaciones y la producción de Hana Kuma. SpringHill tiene apenas 200 empleados y se valuó en 725 millones de dólares cuando vendió una participación minoritaria para recaudar capital el año pasado. Las operaciones incluyen una consultoría de mercadotecnia, así como una división de medios y ropa dedicada al empoderamiento de los atletas. Otra unidad se enfoca en la producción de cine y televisión. También hay un equipo de eventos.

Carter comentó: “Naomi puede simplemente unirse a lo que hemos construido”.

SpringHill quiere replicar el acuerdo de Hana Kuma con otros atletas que tienen un atractivo global. “Queremos hacer mucho más como esto en el futuro”, señaló Carter, con lo que indicó que han comenzado negociaciones con otras estrellas deportivas.

Vale la pena preguntar: ¿no es esto solo un trato de vanidad novedoso? Durante décadas, los estudios de la vieja guardia otorgaban financiamiento a las estrellas favoritas para que comenzaran compañías afiliadas, la mayoría de las cuales nunca lograban grandes cosas, excepto mantener feliz a la estrella.

“Bajo el antiguo sistema, en algunas ocasiones terminaban siendo por vanidad”, opinó Carter. “Sin embargo, la meta aquí es convertir a Hana Kuma en una compañía real y en una marca verdadera”. Agregó que el énfasis de SpringHill en contenido de marca la distingue de los estudios de la vieja guardia. FTX, una agencia de cambio de criptodivisas, contrató a Hana Kuma para producir contenido de marca.

James manifestó durante una llamada telefónica que “la gracia y el poder” de Osaka dentro y fuera de la cancha la convertían en una buena socia para SpringHill, “que existe para empoderar a los atletas creadores”.

“No damos por sentada la posición en la que estamos para ofrecer una mano de ayuda, en este caso a Naomi, para contribuir a empoderarla a fin de que haga cosas incluso más grandes”, concluyó James.

