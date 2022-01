NFL multa a Arians con 50 mil dólares por golpear a su propio jugador

Adams no fue penalizado en la jugada.

Una fuente dijo que la nota a Arians explicó que mostró “conducta dirigida a tus jugadores que cayó por debajo del estándar esperado de un head coach de la NFL”.

El mes pasado, el entonces head coach de los Jaguars, Urban Meyer, quedó bajo el escrutinio cuando el ex pateador del equipo, Josh Lambo, dijo que Meyer lo había pateado durante los precalentamientos en una práctica. Meyer fue despedido al día siguiente, pero fue por una serie de incidentes.

A Arians se le preguntó si se arrepentía del contacto físico sobre su jugador.

“No”, replicó Arians. “He visto suficientes tonterías. No puedes sacar jugadores del amontonamiento. Acabas de lograr una jugada grande, gran posición de campo, y él está intentando sacar a un jugador de allí y yo intentaba quitarlo de allí para no ser penalizado”.