La NFL despojó a los Dolphins de Miami de dos selecciones del draft, incluyendo su primera ronda del 2023, además suspendió y multó al propietario Stephen Ross con 1.5 millones de dólares como resultado de su investigación a las acusaciones presentadas por el ex entrenador en jefe Brian Flores.

Además de la selección de primera ronda, los Dolphins también serán despojados de su turno de tercera vuelta del sorteo del 2024.

Stephen Ross, por su parte, está suspendido hasta el 17 de octubre, periodo durante el cual no tiene permitido estar en las instalaciones de los Dolphins o representar al equipo en ningún evento del equipo. Tampoco puede asistir a ninguna reunión de la liga antes de las reuniones anuales del 2023.

El vicepresidente y socio comanditario Bruce Beal fue multado con 500,000 dólares y no tiene permitido asistir a ninguna reunión de la liga por el resto de la temporada del 2022.

En su demanda contra la NFL y varios equipos alegando discriminación racial en las prácticas de contratación para el puesto de entrenador en jefe, Brian Flores acusó que Stephen Ross le ofreció 100,000 dólares por perder partidos en el 2019, su primera temporada con el equipo, y tuvo acercamientos con personas bajo contrato con otros equipos (Tom Brady y Sean Payton)

La NFL indicó que descubrió que los Dolphins tuvieron “comunicaciones inadmisibles” con Tom Brady en el 2019-2020 cuando estaba bajo contrato con los Patriots de Nueva Inglaterra y de nuevo en el 2021, cuando estaba bajo contrato con los Buccaneers de Tampa Bay.

La NFL señaló que las conversaciones con Tom Brady en el 2019-2020 fueron conducidas por Beal, mientras las conversaciones del 2021 estuvieron enfocadas en convertir a Tom Brady en un socio limitado de los Dolphins y posiblemente convertirlo en ejecutivo, sin embargo, también incluyeron la posibilidad de que jugara para el equipo. Esas conversaciones involucraron tanto Stephen Ross como a Beal.

La liga dijo que los Dolphins también tuvieron “comunicaciones inadmisibles” con Don Yee, el agente de Sean Payton, entonces entrenador en jefe de los Saints de Nueva Orleans, sobre convertirse en entrenador en jefe de Miami en enero del 2022. Esas discusiones ocurrieron antes que Sean Payton anunciara su retiro, indicó la liga.

“Los investigadores encontraron violaciones de acercamiento indebido a personal bajo contrato de alcance y gravedad sin precedentes”, declaró el comisionado Roger Goodell en un comunicado. “No conozco ningún caso anterior de un equipo que viole la prohibición de acercarse indebidamente tanto a un entrenador en jefe como un jugador estelar, en perjuicio de múltiples equipos durante un periodo de varios años. Del mismo modo, no conozco ningún caso anterior en el que el propietario estuvo tan directamente involucrado en las violaciones”.

NFL no encontró pruebas que los Dolphins perdieron intencionalmente.

Sin embargo, la NFL dijo que no encontró pruebas que los Dolphins perdieron partidos intencionalmente en el 2022 y señaló que el comentario de Stephen Ross sobre ofrecer dinero para perder partidos “no fue pensado ni se tomó como una oferta seria, ni se le dio seguimiento al tema por el Sr. Ross ni nadie más en el equipo”.

“Se espera que todos los clubes hagan un esfuerzo de buena fe por ganar cada partido”, declaró Goodell en un comunicado. “La integridad del juego y la confianza del público en el fútbol americano profesional no exigen menos. Un propietario o alto ejecutivo debe entender el peso que tienen sus palabras y el riesgo que un comentario se tome en serio y se actúe en consecuencia, incluso si esa no es la intención o lo que se espera. Incluso si se hacen en broma y no tienen la intención de ser tomados en serio, los comentarios que sugieren que la posición del draft es más importante que ganar se pueden malinterpretar y conllevan un riesgo potencial innecesario para la integridad del juego. Los comentarios realizados por el Sr. Ross no afectaron el compromiso del entrenador en jefe Brian Flores de ganar y los Dolphins compitieron para ganar todos los partidos. El coach Brian Flores debe ser elogiado por no permitir que ningún comentario sobre la importancia relativa de la posición del draft afectara su compromiso de ganar durante toda la temporada”.