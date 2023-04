Para Checo Pérez no hay vuelta atrás: será campeón de la F1 en 2023

“No, ni siquiera es algo que me pase por la cabeza, no le ni considerado, creo que cuando estás segundo y estás pensando en si terminas cuarto o si terminas tercero te tienes que ir a tu casa y conseguirte otro trabajo no es la Fórmula 1 el lugar indicado para ti.

“Creo que es importante al final mantener una buena relación en el equipo, un buen ánimo de la escudería es clave, pero al final estoy aquí para ser campeón y ese es mi máximo objetivo. Habrá momentos en el año en que tengamos que ser un poco más nosotros y pensar en nuestro mejor resultado posible”, señaló

“Vencer a Max Verstappen es, casi, una misión imposible, el trabajo de un titán, pero la consistencia es la clave, solamente que una consistencia en el más algo nivel de exigencia.

“Ser perfecto (para vencer a Max), no puedes dejar nada en la mesa, porque Max no hay un fin de semana que no maximice el potencial del auto, entonces tienes que ser perfecto y estar en un 100 por ciento, sabes que si estás en un 99.9 no es suficiente”, enfatizó Checo.