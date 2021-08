París 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032, esta es la nueva ruta olímpica

Con la concesión de los Juegos de 2032 a Brisbane, el Comité Olímpico Internacional (COI) cierra la nueva ruta del deporte olímpico, que tendrá su primera muestra dentro de tres años en París 2024, para seguir en 2028 en Los Ángeles y terminar en 2032 en la ciudad australiana.Con la concesión de los Juegos de 2032 a Brisbane, el Comité Olímpico Internacional (COI) cierra la nueva ruta del deporte olímpico, que tendrá su primera muestra dentro de tres años en París 2024, para seguir en 2028 en Los Ángeles y terminar en 2032 en la ciudad australiana."Es un paso más hacia la estabilidad", explicó el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, tras conocerse que Brisbane organizará los Juegos de 2032. La ruta olímpica diseñada por el COI, tras superar un período de pandemia que obligó a retrasar los Juegos de la capital japonesa un año, comienza en París dentro de tres, una edición de la que ya se conocen algunas novedades y cambios respecto a la justa tokiota.Los Juegos de la capital francesa en 2024, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto, verán el estreno de deportes como el breakdance, además de elegir como deportes adicionales al surf, la escalada y el skateboard, que han debutado en Tokyo 2020. No será el caso del kárate, otro de los deportes que se estrenaron en la capital japonesa, pero que no llegará a París.Tampoco el béisbol ni el sóftbol, que vuelven a salir del programa olímpico, ni la prueba de los 50 kilómetros marcha, la más larga del atletismo que únicamente se disputaba en categoría masculina, que se ha suprimido.París 2024 contará con una reducción de participantes: de los poco más de 11,000 atletas que han pasado por Tokio, no superarán los 10.500 en tierras francesas, y las pruebas que reparten medallas sufrirán una pequeña merma, de 339 a 329. La participación femenina prevista será del 48.8%, un porcentaje semejante al de la capital japonesa.

A falta de tres años para el encendido de la llama olímpica en el estadio Saint-Denis, el conocido estadio de Francia, que ejercerá como estadio Olímpico, ya se conocen algunos detalles, como los adelantados por el presidente francés, Emmanuel Macron.El político aseguró que la ceremonia de inauguración será en el río Sena. “Queremos imaginar una experiencia inédita. Se hará en barcas y en los muelles y en todo lo que el Sena ofrece como escenario urbano" comentaba al diario deportivo L’Équipe.Tony Estanguet, presidente del comité organizador París 2024, ha explicado que los Juegos parisinos, cuyo presupuesto inicial supera los 5,000 millones de dólares, serán costeados en un 97% por empresas privadas, y ha alabado la candidatura que encabeza como la de “los Juegos más sobrios de los últimos años, pues un 95% de las instalaciones ya existen”.PARÍS Y LOS ÁNGELES, POR TERCERA VEZAdemás del estadio Saint-Denis, inaugurado en 1998 para el Mundial de fútbol de ese año, se van a utilizar instalaciones como el Palacio de Versalles, para las pruebas de equitación, o la plaza de la Concordia para el baloncesto 3x3. Será la tercera ocasión en que París organice unos Juegos Olímpicos, después de las ediciones de 1900 y 1924, y también será la tercera vez que la ciudad estadounidense de Los Ángeles acoja a la caravana olímpica.La ciudad californiana tomará el testigo de París para ser anfitrión en 2028, como antes lo fue en 1932 y 1984, un proyecto del agrado del COI que pretende que los Juegos Olímpicos se adapten a la ciudad y no la ciudad a los Juegos.

“Los estadios y recintos de primera categoría que existen en toda la región de Los Ángeles serán las sedes de los Juegos LA28”, explican sus organizadores a través de la página LA28.org. Bajo esta premisa, las principales infraestructuras de los Juegos de 2028 se localizan en el área metropolitana angelina, entre ellas el LA Memorial Coliseum, el estadio olímpico que fue el escenario de las dos ediciones anteriores de los Juegos que se celebraron en esta ciudad, y que acogerá una prueba más, convirtiéndose en el único lugar en recibir a la caravana olímpica en tres ocasiones distintas.El emblemático Staples Center, pabellón de baloncesto de Los Ángeles Lakers y los Clippers, acogerá la competición de este deporte; y otro recinto estelar de la ciudad como el Microsoft Teatro se convertirá en la casa de la halterofilia.La Villa Olímpica no será estrenada, porque se utilizará las instalaciones de la prestigiosa Universidad de Los Ángeles (UCLA), como lugar de descanso de los deportistas. Ubicada entre Hollywood y Santa Mónica, la UCLA está perfectamente dotada de residencias de primer nivel, instalaciones médicas y de entrenamiento y restaurantes. Nada que envidiar a anteriores villas olímpicas.Tras la ciudad angelina llegará Brisbane, la ciudad australiana que fue elegida el pasado 21 de julio como sede de los Juegos de 2032.

Ubicada en el noreste de Australia, en el estado de Queensland, Brisbane será la tercera ciudad australiana que verán encender la llama olímpica, tras las experiencias de Melbourne 1956 y Sídney 2000.Como ocurre con las sedes precedentes, la apuesta de Brisbane se centra en que la mayoría de las instalaciones ya están en funcionamiento, aproximadamente un 80% de ellas, según los organizadores. Para Richard Colberk, ministro de Deportes australiano, los Juegos de Brisbane serán "asequibles, beneficiosos y sostenibles". El foco principal de estos Juegos estará en el emblemático campo de cricket “Gabba” de la ciudad, que será acondicionado para las ceremonias de inauguración y clausura, así como para el atletismo.

Como inversiones, los organizadores afrontan la construcción de tres Villas Olímpicas, que después servirán como viviendas y locales comerciales, coste que saldrá del presupuesto inicial de 3.349 millones de dólares. Brisbane, con más de 2,200,000 habitantes, cierra la ruta olímpica establecida por el COI para los próximos once años, tres Juegos en tres continentes distintos, con la esperanza de que, para entonces, la pandemia sea historia y los Juegos recuperen la gran fiesta del deporte que desde 1896 viene celebrándose.

DESTACADOS:+ Los Juegos de la capital francesa en 2024 verán el estreno de deportes como el breakdance y, según ha adelantado el presidente Macron, la ceremonia de inauguración se celebrará en el río Sena.+ Los Ángeles 2028 pretende que los Juegos Olímpicos se adapten a la ciudad y no la ciudad a los Juegos. Los estadios y recintos de primera categoría que ya existen en su área metropolitana serán las sedes de los Juegos LA28.+ La apuesta de Brisbane, ciudad del norte de Australia de 2,200,000 habitantes, se centra en que la mayoría de las instalaciones ya están en funcionamiento.Por Juan A.Medina EFE/Reportajes