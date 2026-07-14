Paula Díaz conquista tres medallas para México en el NACAC de Atletismo en Tlaxcala

La atleta saltillense Paula Díaz-Vázquez Monsiváis tuvo una destacada actuación en el Campeonato NACAC de Atletismo Sub 18 y Sub 23, celebrado en Tlaxcala, al conquistar tres medallas y contribuir al dominio de México en una de las competencias más importantes de la región. Representando a la Selección Mexicana, la velocista coahuilense subió al podio en tres ocasiones durante el certamen organizado por la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC), enfrentando a algunas de las mejores promesas del atletismo continental.

La primera presea llegó en la prueba de relevos mixtos 4x400 metros de la categoría Sub 18. Integrando el equipo nacional, Paula Díaz colaboró para que México registrara un tiempo de 3 minutos, 31 segundos y 50 centésimas, resultado que le otorgó la medalla de plata. El representativo de Jamaica se quedó con la medalla de oro, mientras que Bahamas completó el podio con el bronce. Posteriormente, la saltillense volvió a destacar en la prueba de relevos 4x400 metros femenil. El equipo mexicano cruzó la meta con un tiempo de 3:45.15, suficiente para adjudicarse la medalla de bronce. En esta competencia, Jamaica confirmó su fortaleza en las pruebas de velocidad al quedarse con el oro, mientras que Trinidad y Tobago obtuvo la plata.

La tercera medalla para Paula Díaz llegó de manera individual en los 400 metros con vallas. La atleta coahuilense registró un tiempo de 1 minuto, 1 segundo y 63 centésimas para ubicarse en la tercera posición y asegurar el bronce. El oro y la plata fueron para las costarricenses Dayrin Araya y Eimy Núñez, quienes encabezaron una destacada actuación de su país en la especialidad. Con estos resultados, la representante de Saltillo cerró una participación sobresaliente en Tlaxcala, confirmándose como una de las jóvenes figuras del atletismo mexicano y acumulando experiencia internacional en una etapa clave de su desarrollo deportivo. El desempeño de Paula Díaz también formó parte del exitoso balance general de la delegación mexicana en el campeonato. México finalizó como líder absoluto del medallero al sumar 63 preseas, distribuidas en 24 de oro, 17 de plata y 22 de bronce, superando a potencias regionales como Jamaica y Bahamas. La actuación de la atleta saltillense refleja el crecimiento del atletismo en Coahuila y el trabajo que se realiza en las categorías juveniles, donde cada vez más deportistas logran abrirse paso en competencias internacionales. Sus tres medallas en el NACAC representan un resultado relevante tanto para el deporte estatal como para la delegación mexicana, que cerró el evento en lo más alto del continente.

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