Pedro Rocha es el nuevo presidente de la Federación Española del Futbol

La Comisión Electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF) proclamó este viernes a Pedro Rocha como nuevo presidente, tras haber recibido el apoyo de la mayoría de los asambleístas, con 107 avales presentados de los 138 posibles.

La RFEF anunció el acuerdo de la Comisión Elctoral, reunida esta mañana, en base al calendario que fue establecido para este procedimiento, así como que Rocha, de manera inmediata, pasará a ejercer como presidente, según la Orden EFD/42/2024, de 25 de enero, que regula los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas y el reglamento electoral federativo.

La Comisión Electoral apunta en su resolución que ambas normativas dictan que en caso de que solo se presente un candidato, como ha sucedido, esta procederá a la proclamación directa del único que lo haya hecho.

“Dado que solo se ha presentado un candidato a la Presidencia, el proclamado provisionalmente D. Pedro Ángel Rocha Junco, es imperativo que esta Comisión Electoral proceda a su proclamación directa”, apunta, tras recordar que el recurso del presidente del Comité Nacional de Entrenadores (CENAFE) contra la candidatura de Rocha por no considerar válidos sus avales fue inadmitido por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) “por falta de legitimación”.

Este jueves, Miguel Galán anunció un nuevo recurso ante el TAD contra la resolución de la Comisión Electoral sobre la proclamación provisional de Rocha como único candidato el pasado día 12.

En su recurso, Galán afirma que el plazo para proclamar candidaturas definitivas no puede acabar este viernes como establece el calendario electoral y que, mientras el TAD no resuelva este nuevo recurso, no se puede nombrar presidente definitivo.