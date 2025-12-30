Penta reaparece en RAW para ayudar a Rey Mysterio luego de su lesión
El luchador mexicano intervino en la función del lunes, confirmando que dejó atrás una lesión en el hombro y retomando su lugar dentro de las historias de la marca roja
La función de RAW del lunes 29 de diciembre de 2025 tuvo un giro inesperado con la reaparición de Penta Zero Miedo, quien volvió a presentarse en la programación de WWE después de varias semanas fuera de acción. El luchador mexicano apareció de forma sorpresiva para intervenir en un segmento que tenía como protagonista a Rey Mysterio, quien estaba siendo castigado en el ring por Logan Paul y Austin Theory.
El momento ocurrió sin anuncio previo. Mientras el ataque sobre Mysterio se prolongaba, la transmisión mostró movimiento en la zona de vestidores y, segundos después, Penta salió al escenario rumbo al cuadrilátero. La respuesta del público fue inmediata, ya que el enmascarado no había tenido participación reciente en televisión y su ausencia había generado dudas sobre su estado físico.
Penta había quedado fuera de actividad debido a una lesión en el hombro izquierdo, sufrida semanas atrás tras un lance sobre Solo Sikoa durante una función televisada. Esa molestia lo obligó a detener su participación tanto en eventos semanales como en apariciones anunciadas, lo que llevó a la empresa a mantener discreción sobre los tiempos de su recuperación. Su regreso en RAW confirmó que el proceso médico quedó atrás y que ya cuenta con autorización para competir.
Dentro del ring, Penta encaró a Logan Paul y Austin Theory, quienes optaron por retirarse ante la desventaja numérica. La intervención permitió que Rey Mysterio se recuperara y cerró el segmento con ambos luchadores mexicanos de pie, en una imagen que marcó uno de los puntos más comentados del programa.
La aparición del llamado “Zero Miedo” lo coloca nuevamente en el panorama de historias activas dentro de la marca roja, justo en un periodo clave rumbo al inicio del año. Sin necesidad de un combate inmediato, su presencia dejó abierta la posibilidad de nuevos cruces, ya sea en respaldo de Mysterio o en una rivalidad directa con los luchadores involucrados en el ataque.
Cabe recordar que, días antes, Penta estaba anunciado para participar en la función de Guerra de Titanes de AAA, donde se contemplaba su regreso a los encordados junto a su hermano Fénix en el reencuentro de los Lucha Brothers. La lesión impidió que ese plan se concretara y obligó a realizar un ajuste en la cartelera.
En su lugar, Rey Mysterio tomó parte en ese combate especial, formando equipo con Fénix para enfrentar a Dominik Mysterio y al Grande Americano, duelo que terminó con victoria para el bando mexicano. Ahora, con Penta de vuelta en WWE, el cierre de año deja claro que su ausencia quedó atrás y que su nombre vuelve a estar presente en la conversación dentro de RAW.