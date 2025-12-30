Penta reaparece en RAW para ayudar a Rey Mysterio luego de su lesión

La función de RAW del lunes 29 de diciembre de 2025 tuvo un giro inesperado con la reaparición de Penta Zero Miedo, quien volvió a presentarse en la programación de WWE después de varias semanas fuera de acción. El luchador mexicano apareció de forma sorpresiva para intervenir en un segmento que tenía como protagonista a Rey Mysterio, quien estaba siendo castigado en el ring por Logan Paul y Austin Theory.

El momento ocurrió sin anuncio previo. Mientras el ataque sobre Mysterio se prolongaba, la transmisión mostró movimiento en la zona de vestidores y, segundos después, Penta salió al escenario rumbo al cuadrilátero. La respuesta del público fue inmediata, ya que el enmascarado no había tenido participación reciente en televisión y su ausencia había generado dudas sobre su estado físico.

Penta había quedado fuera de actividad debido a una lesión en el hombro izquierdo, sufrida semanas atrás tras un lance sobre Solo Sikoa durante una función televisada. Esa molestia lo obligó a detener su participación tanto en eventos semanales como en apariciones anunciadas, lo que llevó a la empresa a mantener discreción sobre los tiempos de su recuperación. Su regreso en RAW confirmó que el proceso médico quedó atrás y que ya cuenta con autorización para competir.