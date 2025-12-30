Gilberto Mora iguala a Saint-Maximin y cierra 2025 como el jugador más caro de la Liga MX

30 diciembre 2025
    Gilberto Mora iguala a Saint-Maximin y cierra 2025 como el jugador más caro de la Liga MX
    Con apenas 17 años, Mora alcanzó una cotización de 10 millones de euros, la más alta del futbol mexicano. FOTO: IG/GILBERTO MORA

De acuerdo con Transfermarkt, su cotización alcanzó los 10 millones de euros, impulsada por su consolidación en la Liga MX, su participación en el Mundial Sub 20 y su presencia en la Selección Mexicana

Gilberto Mora cerró 2025 con un dato que reordena la conversación en la Liga MX: es el futbolista con mayor valor de mercado del campeonato. La actualización más reciente de Transfermarkt colocó al mediocampista de Xolos de Tijuana en una cotización de 10 millones de euros, cifra que lo sitúa en la cima del balompié mexicano y que respalda un año de crecimiento sostenido tanto en club como en selecciones nacionales.

El registro no es menor si se considera el punto de partida. A inicios de año, Mora aparecía con una valuación cercana a los 4.5 millones, una referencia alta para su edad, pero todavía distante del primer plano. Doce meses después, la curva cambió de manera clara. El salto responde a una combinación de minutos, impacto competitivo y exposición internacional, con especial peso en su participación en torneos de selecciones.

CONSOLIDACIÓN CON XOLOS

En Xolos, Mora se consolidó como pieza regular en el medio campo. Su lectura del juego y la capacidad para sostener el ritmo en partidos cerrados le permitieron ganar continuidad en un equipo que suele apostar por futbolistas jóvenes. Ese contexto fue clave para que el cuerpo técnico le diera responsabilidades que normalmente no recaen en un jugador de su edad. El resultado fue una temporada con presencia constante y un rendimiento que llamó la atención fuera de la frontera.

El punto de quiebre llegó en septiembre, durante el Mundial Sub 20. Con 16 años, Mora compitió ante rivales de mayor edad y respondió con actuaciones que reforzaron su perfil: orden táctico, manejo de tiempos y una madurez poco común. Los reportes de visores europeos comenzaron a circular con mayor frecuencia después de ese torneo, y el efecto se reflejó en su valuación.

PRESENCIA EN LA SELECCIÓN MAYOR

A ese proceso se sumó su paso por la Selección Mexicana mayor, dirigida por Javier Aguirre. Mora fue considerado en convocatorias y formó parte del plantel que levantó un trofeo de Concacaf, una experiencia que elevó su exposición y confirmó que su proyección no se limita a categorías juveniles. Para un jugador que aún no alcanza la mayoría de edad, ese antecedente pesa en el análisis de mercado.

La cifra de 10 millones de euros lo coloca a la par de Allan Saint-Maximin, atacante del América, quien comparte el primer sitio en la lista de jugadores más caros de la Liga MX. Detrás aparecen otros nombres mexicanos con proyección de selección: Marcel Ruiz, de Toluca, y Erik Lira, de Cruz Azul, ambos incluidos en el top cinco. El dato subraya un momento particular del torneo local, con futbolistas nacionales ocupando posiciones altas en valor.

VALOR SIMILAR, TRAYECTORIAS DISTINTAS

El contraste entre Mora y Saint-Maximin también ofrece lectura deportiva. Mientras el francés llegó con recorrido europeo y un salario acorde a su perfil, el jugador de Tijuana construyó su cotización desde la formación y el rendimiento local. En términos de mercado, ambos valen lo mismo; en términos de edad y proyección, Mora abre un horizonte distinto para clubes y selección.

El interés desde Europa no es un secreto. En el entorno del jugador se habla de seguimientos de clubes como PSG, Real Madrid y Barcelona, además de otros proyectos que observan su evolución. Por ahora no hay negociaciones oficiales, pero el radar está activo y cualquier movimiento dependerá del momento deportivo y de las condiciones que Xolos considere adecuadas.

Mora cumplió 17 años el 14 de octubre, un dato que dimensiona el alcance de su presente. En un año marcado por el debate sobre exportación de talento y formación, su caso se instala como referencia. Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, su nombre aparece cada vez con mayor frecuencia en listas y proyecciones. El mercado ya emitió su veredicto: hoy, Gilberto Mora es el jugador más valioso del futbol mexicano.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

