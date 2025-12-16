Penta Zero Miedo, invitado a la casita de Bad Bunny en concierto en México
Durante su proceso de recuperación por una lesión en el hombro, el luchador mexicano asistió a uno de los conciertos del “Conejo Malo” en la Ciudad de México
El luchador mexicano Penta Zero Miedo volvió a aparecer públicamente durante su estancia en el país, esta vez lejos de los encordados. El gladiador asistió a uno de los conciertos que Bad Bunny ofrece en la Ciudad de México, donde fue invitado a la llamada “casita”, un espacio cercano al escenario que ha generado conversación entre los asistentes a la gira.
La presencia de Penta Zero Miedo ocurre en un contexto particular, ya que el enmascarado se encuentra fuera de actividad en WWE debido a una lesión en el hombro izquierdo. El problema físico se presentó el mes pasado durante una lucha frente a Solo Sikoa, como parte de un torneo vinculado a John Cena, lo que obligó al mexicano a hacer una pausa en su agenda dentro de la empresa estadounidense.
Aprovechando el periodo de recuperación, Penta regresó a México para continuar su tratamiento y también para atender compromisos personales. Uno de ellos fue acudir al Estadio GNP, sede de la serie de conciertos que Bad Bunny inició el 10 de diciembre y que se extenderán hasta el próximo domingo 21.
Durante el espectáculo, varios videos difundidos por aficionados en redes sociales mostraron a Penta Zero Miedo dentro de la casita del cantante puertorriqueño. En algunas de las grabaciones se observa al luchador interactuando con el público y colocándose el característico sombrero de paja que forma parte del concepto visual del show, gesto que fue celebrado por los asistentes.
El encuentro entre ambas figuras no pasó desapercibido. Como muestra de agradecimiento por la invitación, Penta obsequió una de sus máscaras a Bad Bunny, quien la mostró mientras interpretaba algunas canciones desde la casita, un espacio reservado para personas cercanas al artista y algunas celebridades.
La relación de Bad Bunny con la lucha libre no es nueva. Días antes de sus conciertos en la capital, el cantante fue visto en la Arena México, donde asistió a una función del CMLL portando una máscara de Místico, lo que reforzó su afinidad con este deporte-espectáculo.
Más allá de la presencia de invitados, la casita ha sido uno de los elementos más discutidos de los conciertos. Su ubicación, en la zona de General B, generó inconformidad entre asistentes de General A, quienes pagaron un precio mayor por sus boletos y consideraron que la visibilidad se vio afectada.
Ante las quejas recibidas, la boletera responsable anunció la opción de reembolso para quienes adquirieron entradas en General A, argumentando que el mapa del escenario, con la casita incluida, se dio a conocer días después de iniciada la venta de boletos.