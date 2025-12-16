Penta Zero Miedo, invitado a la casita de Bad Bunny en concierto en México

El luchador mexicano Penta Zero Miedo volvió a aparecer públicamente durante su estancia en el país, esta vez lejos de los encordados. El gladiador asistió a uno de los conciertos que Bad Bunny ofrece en la Ciudad de México, donde fue invitado a la llamada “casita”, un espacio cercano al escenario que ha generado conversación entre los asistentes a la gira.

La presencia de Penta Zero Miedo ocurre en un contexto particular, ya que el enmascarado se encuentra fuera de actividad en WWE debido a una lesión en el hombro izquierdo. El problema físico se presentó el mes pasado durante una lucha frente a Solo Sikoa, como parte de un torneo vinculado a John Cena, lo que obligó al mexicano a hacer una pausa en su agenda dentro de la empresa estadounidense.

Aprovechando el periodo de recuperación, Penta regresó a México para continuar su tratamiento y también para atender compromisos personales. Uno de ellos fue acudir al Estadio GNP, sede de la serie de conciertos que Bad Bunny inició el 10 de diciembre y que se extenderán hasta el próximo domingo 21.