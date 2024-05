Piqué es imputado por presunta corrupción en las comisiones de la Supercopa en Arabia Saudita dentro del caso Rubiales

IMPUTAN A GERARD PIQUÉ POR PACTO DE CUATRO MILLONES DE EUROS RELACIONADOS CON LA SUPERCOPA

Según información de medios locales, la jueza que lleva el caso ha encontrado indicios que sugieren que Gerard Piqué habría pactado una comisión anual de cuatro millones de euros en relación con el traslado de la Supercopa. Estos indicios han llevado a la autoridad judicial a citar al exfutbolista como investigado en el marco de la investigación de presunta corrupción que involucra a la RFEF durante la gestión de Rubiales.

La citación de Piqué como investigado implica que deberá comparecer ante la jueza para prestar declaración y explicar su presunta participación en los hechos investigados. Se espera que durante su comparecencia, Piqué brinde detalles y aclare las circunstancias en torno a la supuesta comisión que habría pactado en relación con el traslado de la Supercopa de España.

FILTRAN AUDIOS COMPROMETEDORES ENTRE LUIS RUBIALES Y GERARD PIQUÉ

La situación se ha visto agravada por la filtración en redes sociales de un supuesto audio de Luis Rubiales en el que felicita a Gerard Piqué por la finalización del acuerdo con Arabia Saudita. En el audio, Rubiales le dice a Piqué:

“Enhorabuena, y no me refiero ni al partidazo de ayer, ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y, por lo tanto, ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí, un abrazo. Gracias por todo y aquí estoy para lo que necesite, bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Venga, un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo.”

Este audio, de ser auténtico, podría proporcionar evidencia adicional sobre la naturaleza del acuerdo y la participación de Piqué en las negociaciones