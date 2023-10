Polémica en contra de México en los Panamericanos: marchista Alejandra Ortega pierde boleto a Juegos Olímpicos por un error de medición

La mexicana Alejandra Ortega se quedó sin su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024 . La marchista azteca aún no tiene acceso para la justa mundialista pues, por un problema con la medición de la carrera, su marca no tuvo validez.

“Hay un Comité organizador y una persona que ratifica el circuito. No es posible que se les haya ido por tantos metros. Estamos hablando de kilómetros y no se vale, jugaron con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo... al final se va todo a la basura” , fue lo que confesó.

“Primero empiezan que ya los 35 se quitaron, que ahora vamos a hacer el relevo, que ahora en esta competencia no salen con que el circuito no está bien medido, que no está avalado, entonces yo no sé si de alguna manera piensan que somos títeres, ¿que somos qué? ¿por qué nos faltan el respeto de esta manera?”, puntualizó.