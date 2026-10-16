Ponen en marcha el cronómetro para el Maratón Lala 2027

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    Ponen en marcha el cronómetro para el Maratón Lala 2027
    A poco más de cuatro meses de su realización, más de mil 800 atletas ya han asegurado su participación. FOTOS: SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La competencia se celebrará el 7 de marzo con un cupo limitado a 4 mil 500 corredores e importantes premios de hasta un millón de pesos

TORREÓN, COAH.- Con incentivos económicos que podrían alcanzar el millón de pesos y la entrega de un automóvil último modelo para quienes logren superar las marcas establecidas, fue presentada oficialmente la edición 2027 del Maratón Internacional Lala, que se correrá el próximo 7 de marzo con la participación de atletas nacionales y extranjeros.

La tradicional competencia volverá a unir los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, con un cupo máximo de 4 mil 500 participantes. El interés por formar parte de esta edición ya se refleja en las inscripciones, pues antes de su presentación oficial se contabilizaban más de mil 800 corredores registrados. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre.

Durante el lanzamiento, la directora del maratón, María Luisa Marroquín, destacó que uno de los principales objetivos será elevar el nivel competitivo de la prueba, mediante una serie de estímulos especiales para los atletas que consigan imponer nuevos récords en la distancia de 42 kilómetros y 195 metros.

En la rama varonil el tiempo a superar es de dos horas, ocho minutos y 17 segundos, mientras que en la femenil la marca se encuentra en dos horas y 29 minutos. Los corredores que logren mejorar estos registros podrán hacerse acreedores a un bono de 250 mil pesos y un automóvil último modelo.

$!Con el lema “Cada paso te acerca más a la gloria”, los atletas se preparan para superar las marcas históricas en la Comarca Lagunera.
Con el lema “Cada paso te acerca más a la gloria”, los atletas se preparan para superar las marcas históricas en la Comarca Lagunera.

La premiación contempla además distintos incentivos acumulables, por lo que un atleta mexicano que consiga establecer una nueva marca nacional podría alcanzar una recompensa cercana al millón de pesos.

En la presentación participaron también el director técnico Alfredo Alemán; los consejeros Bárbara Garza y Felipe Cedillo, así como Francisco Barraza, representante de los patrocinadores.

En el aspecto técnico, Alfredo Alemán señaló que el Maratón Lala conserva los avales internacionales de World Athletics y de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS), además del respaldo de la nueva Federación Mexicana de Atletismo y la supervisión antidopaje de la CONADE.

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Explicó que las condiciones de la ruta favorecen la búsqueda de mejores tiempos, al desarrollarse a una altitud aproximada de mil 200 metros sobre el nivel del mar y contar con un desnivel inferior a los 40 metros.

Estas características, agregó, mantienen a la competencia como una alternativa atractiva para los corredores que buscan conseguir marcas clasificatorias para el Maratón de Boston.

Más allá de la competencia deportiva, la edición 2027 dará continuidad al programa Corredores con Causa, iniciativa mediante la cual los participantes podrán contribuir a la recaudación de fondos destinados a tres organizaciones que brindan atención a sectores vulnerables.

Corredores que transforman kilómetros en impacto: Fundación Lala y Maratón Lala entregan apoyo a organizaciones laguneras

En esta ocasión, las instituciones beneficiadas serán Sonrisa Azul, dedicada al apoyo de menores con autismo; la Fundación John Langdon Down y Casa Colibrí, enfocada en cuidados paliativos infantiles.

Quienes opten por esta modalidad tendrán acceso a una inscripción preferencial de 500 pesos, con el compromiso de recaudar al menos 4 mil 200 pesos en donativos antes del 15 de enero de 2027.

Respecto a las inscripciones generales, la cuota inicial será de mil 275 pesos, mientras que los atletas con discapacidad podrán registrarse mediante una tarifa especial de 637 pesos con 50 centavos. El proceso se realiza a través del portal oficial www.maratonlala.org.

$!El Comité organizador anunció premios especiales de hasta un millón de pesos y un automóvil último modelo para quienes rompan récord.
El Comité organizador anunció premios especiales de hasta un millón de pesos y un automóvil último modelo para quienes rompan récord.

Para garantizar el desarrollo del evento, el comité organizador prevé la participación de más de 2 mil voluntarios, quienes estarán distribuidos en distintos puntos del recorrido para proporcionar asistencia a los atletas y colaborar en las tareas de logística.

Bajo el lema “Cada paso te acerca más a la gloria”, los organizadores buscan consolidar al Maratón Lala entre las principales competencias de fondo de México, al tiempo que fortalecen su proyección internacional y la derrama económica y turística que genera en la Comarca Lagunera.

A ello se sumará nuevamente la presencia de miles de espectadores a lo largo de la ruta, especialmente en los kilómetros finales, donde el respaldo de las familias laguneras se ha convertido en uno de los principales distintivos de esta fiesta deportiva que cada año reúne a corredores de diferentes partes del país y del extranjero.

$!María Luisa Marroquín, la directora del Maratón Lala, encabezó la presentación.
María Luisa Marroquín, la directora del Maratón Lala, encabezó la presentación.
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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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