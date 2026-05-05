Corredores que transforman kilómetros en impacto: Fundación Lala y Maratón Lala entregan apoyo a organizaciones laguneras

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Torreón
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    Corredores que transforman kilómetros en impacto: Fundación Lala y Maratón Lala entregan apoyo a organizaciones laguneras
    Se destinaron 600 mil pesos a tres organizaciones sociales de la Comarca Lagunera. FOTOS: CORTESÍA

En el marco de sus 40 años, Fundación Lala reafirma su compromiso con el desarrollo de comunidades en La Laguna

TORREÓN.– Cada kilómetro recorrido en el Maratón Lala tiene un impacto que va más allá de la meta. Este año, Fundación Lala y el Maratón Lala entregaron 600 mil pesos a tres asociaciones civiles de la región, como parte de la iniciativa “Corredores con causa”.

La participación de los corredores, junto con el compromiso de Fundación Lala de duplicar lo recaudado, permitió otorgar 200 mil pesos a cada organización beneficiada: Mentes con alas, A.C., Eduser, A.C. y Fundación Aún Hay Mucho por Ver, A.C.

$!Mentes con Alas, Eduser y Fundación Aún Hay Mucho por Ver, fueron las tres organizaciones laguneras beneficiadas.
Mentes con Alas, Eduser y Fundación Aún Hay Mucho por Ver, fueron las tres organizaciones laguneras beneficiadas.

A casi cuatro décadas de su creación, Maratón Lala se ha consolidado como mucho más que una competencia deportiva: es una plataforma que une a la comunidad en torno al bienestar, la inclusión y el impacto social. Fue el primer evento deportivo en México en recibir un distintivo de inclusión y, en 2015, obtuvo el Social Award otorgado por AIMS, convirtiéndose en la primera carrera del continente americano en recibir este reconocimiento. Aquí, el éxito no se mide solo en cronómetros, sino en historias compartidas y en el impacto colectivo que genera cada edición.

Cada corredor que participa en el Maratón Lala no solo cruza una meta personal, también se convierte en parte de algo más grande. ‘Corredores con causa’ es una forma de transformar esa energía en apoyo real para nuestra comunidad. Nos enorgullece ver cómo, año con año, el Maratón Lala demuestra que cuando corremos juntos, el impacto trasciende cualquier kilómetro”, señaló María Luisa Marroquín, directora del Maratón Lala.

$!De la mano del Maratón Lala, se convirtió el esfuerzo de cada corredor en apoyo real para la comunidad.
De la mano del Maratón Lala, se convirtió el esfuerzo de cada corredor en apoyo real para la comunidad.

Esta iniciativa también refleja el propósito de Fundación Lala, que este año celebra 40 años bajo el lema “Nutrir es nuestra historia”. Desde su origen en la Comarca Lagunera en 1985, la Fundación ha trabajado con la convicción de que nutrir va más allá de alimentar. Hoy, aunque tiene presencia en 32 estados, a través de iniciativas como “Corredores con causa” regresa a sus orígenes para seguir impulsando a la región que vio nacer a Lala.

En Fundación Lala entendemos que nutrir es mucho más que alimentar. Es acompañar, confiar y generar oportunidades reales para las personas. Hoy, a través del Maratón Lala, vemos cómo esa energía colectiva se transforma en apoyo concreto para quienes más lo necesitan. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo y reafirma que nutrir también es construir comunidad”, señaló Edgar Salinas, director de Responsabilidad, Vinculación Social y Fundación Lala.

$!María Luisa Marroquín, directora del Maratón Lala, y Edgar Salinas, director de Responsabilidad, Vinculación Social y Fundación Lala, realizaron la estrega simbólica de los apoyos.
María Luisa Marroquín, directora del Maratón Lala, y Edgar Salinas, director de Responsabilidad, Vinculación Social y Fundación Lala, realizaron la estrega simbólica de los apoyos.

En línea con este compromiso, la modalidad de “Corredores con causa” continuará en próximas ediciones, canalizando recursos en beneficio de organizaciones sociales de la Comarca Lagunera y reforzando el propósito de promover el bienestar colectivo a través del deporte y la participación ciudadana.

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