“Por más amor que le tenga a los clavados debo mantener a mi familia”, Iván García ante reducción de beca deportiva

Luego de los últimos Juego Olímpicos de Tokio 2020, el clavadista mexicano Iván García pone en duda su estadía en el deporte de altura, debido a la reducción que tuvo su beca tras su actuación en la justa del país oriental.

“Obviamente tengo que ver la cuestión de mi beca, porque desde agosto no me han pagado, entonces por más amor que le tenga a los clavados debo mantener a mi familia, y tengo entendido que me darán la beca de seis mil pesos” fue lo que comentó el medallista de Londres 2012 para el medio de comunicación Milenio.

“Quiero aclarar que nunca hice deporte por dinero, sino porque me gusta, pero necesito ver si hay una reestructuración, porque no puedo dedicarle todo el día para seis mil pesos, porque tengo una familia que mantener y no me alcanza para la colegiatura de mi niña, entonces esperemos que las cosas se resuelvan y podamos llegar a un acuerdo”, aseveró la también pareja de la clavadista Paola Espinoza.