‘Produce muchas pasiones’... AMLO felicita al América por el Bicampeonato ante Cruz Azul

“Los dos clubes los felicito, sobre todo a los jugadores porque se aplican, desde luego a los técnicos que hacen su trabajo, y a la afición”, dijo al recordar que a veces iba al estadio universitario a ver jugar a los Pumas en un buen ambiente.

“Jesús (Ernesto, su hijo menor) desde niño le fue al América, y en la casa no, no, somos Pumas. Pero con mucho respeto a Jesús, y pensamos como sucede en la política, que hay males que se quitan con el tiempo, pues no, nos equivocamos”, contó López Obrador entre risas.

AMLO MANDA MENSAJE AL CRUZ AZUL

“El Cruz Azul, un buen equipo, no me siento mal porque nosotros fuimos los que le quitamos el maleficio, en este gobierno fueron campeones”, expresó.

ASÍ FUE EL TRIUNFO 15 DE LAS ÁGUILAS

El América se coronó en casa frente a la Máquina de Cruz Azul con tan sólo un gol de Henry Martín y al menos tres grandes atajadas de Luis Ángel Malagón, quien por mucho fue el jugador del partido. Un polémico penal al minuto 70 que tardó más de cinco minutos en ser revisado fue el que le dio el título 15 al América.

Cruz Azul prácticamente dominó el primer tiempo y tuvo varias oportunidades de abrir el marcado, pero la faltas e comunicación en la delantera de la Máquina y la actuación del joven portero americanista fueron clave para que la portería azulcrema se mantuviera intacta.

El medio tiempo llegó con un empate a cero (1-1 en el global) y aunque era muy pronto para pensar en los tiempos extra, esa posibilidad estaba latente al menos hasta el minuto 53 cuando se abrió el marcado en favor de los visitantes. Desafortunadamente el gol de Lorenzo Faravelli no contó debido a que Uriel Antuna se encontraba adelantado cuando empezó la jugada.

Al 70, una polémica barrida de Carlos Rotondi en el área chica le dio la ventaja al América. Desde los 11 pasos, el capitán americanista Henry Martín sentenció el partido al reventar la red del joven Kevin Mier y además de darle el triunfo, esta anotación lo hizo pasar a la historia como uno de los máximos goleadores del equipo de Coapa.

Tras más de ocho minutos de compensación, el silbante Marco Antonio Ortiz Nava pitó el final del juego, convirtiéndose en el campeón de la Liga MX, el cuarto bicampeón en la historia de los torneos cortos y además, recibió el trofeo Campeón de Campeones.