¿Quién es Sarina Wiegman? La DT que está en la mira para dirigir a la Selección Varonil de Inglaterra

Cabe mencionar que en el fútbol profesional, solamente ha existido una mujer al frente de un equipo masculino y fue Hannah Dingley en el Forest Green Rovers de la League Two (Cuarta División inglesa) en el verano. Ninguna en alguna instancia más allá.

Mark Bullingham también descartó la salida de Sarina, una vez que termine el Mundial:

“Desde nuestra perspectiva, queremos que esté con nosotros durante mucho tiempo. Siempre lo hemos dicho y lo hablaremos después del torneo”. Esto, haciendo referencia a una posible ampliación de contrato.

Otro de los temas que aclaró el ejecutivo, giró en torno al intento de Estados Unidos de hacerse de los servicios de Wiegman, diciendo que rechazarían “al 100%” cualquier oferta que les hagan:

”No es una cuestión de dinero. Estamos muy felices con ella y sentimos que ella también lo está”.

EL CUENTO DE HADAS DE SARINA

Después de conseguir el pase a la última fase de la máxima justa futbolística a nivel selecciones, Wiegman no pudo contener la felicidad de haberlo hecho por segunda ocasión. Expresó sentirse “en un cuento de hadas”:

”¿Estoy en un cuento de hadas o algo así? No lo sé Realmente lo aprecio. Cuando hicimos la primera final piensas: ‘Esto es realmente especial’. Puede que nunca vuelva a suceder. Luego haces una segunda final, luego una tercera, luego una cuarta. Todo el tiempo, estás pensando que esto podría no volver a suceder porque la competencia es muy dura. Es muy especial eso lo sé, pero mañana solo me voy a preparar para España”, sentenció.