Irán amenaza con no jugar el Mundial 2026 tras bombardeo y suspende su liga local

Fútbol Internacional
/ 28 febrero 2026
    El combinado asiático evalúa su presencia en el Mundial de Fútbol 2026 tras los bombardeos y la suspensión de la Primera División iraní. FOTO: CARL RECINE / REUTERS

La Federación iraní evalúa retirarse de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

La participación de la Selección de futbol de Irán en el Mundial de 2026 se encuentra en entredicho luego del bombardeo registrado este sábado en territorio iraní, en el marco de una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos e Israel.

La escalada del conflicto ha generado un clima de incertidumbre política y social que impacta directamente en el deporte, al grado de que la Federación de Futbol del país reconoció que analiza seriamente no acudir a la próxima Copa del Mundo.

De acuerdo con declaraciones de dirigentes del organismo, la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo es la prioridad en este momento.

Además del contexto bélico, también se han señalado complicaciones logísticas como posibles restricciones migratorias y dificultades para la obtención de visas, factores que podrían influir en la decisión final. La postura definitiva dependerá también de las determinaciones que adopte la FIFA ante el escenario internacional.

Suspenden el futbol profesional en Irán

Como consecuencia directa de la situación de seguridad, las autoridades deportivas anunciaron la suspensión inmediata de la Primera División de Irán y del resto de las competencias locales hasta nuevo aviso.

La medida busca salvaguardar la integridad de futbolistas, entrenadores, árbitros y aficionados, ante el riesgo que representa la actual coyuntura.

La pausa en la actividad afecta tanto a clubes de la máxima categoría como a divisiones inferiores y torneos juveniles, lo que representa un freno total al calendario futbolístico del país.

Asimismo, se reportan complicaciones para jugadores extranjeros que militan en equipos iraníes, quienes han comenzado gestiones para abandonar temporalmente el territorio.

En caso de que Irán confirme su ausencia del Mundial 2026, la FIFA tendría que evaluar los mecanismos reglamentarios para definir un posible sustituto, lo que añadiría un componente geopolítico inédito a la organización del torneo que se celebrará en Norteamérica.

Mientras tanto, el futuro deportivo del combinado asiático permanece condicionado a la evolución del conflicto y a las decisiones que adopten tanto el gobierno iraní como las autoridades del futbol internacional.

