Irán amenaza con no jugar el Mundial 2026 tras bombardeo y suspende su liga local

La participación de la Selección de futbol de Irán en el Mundial de 2026 se encuentra en entredicho luego del bombardeo registrado este sábado en territorio iraní, en el marco de una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos e Israel.

La escalada del conflicto ha generado un clima de incertidumbre política y social que impacta directamente en el deporte, al grado de que la Federación de Futbol del país reconoció que analiza seriamente no acudir a la próxima Copa del Mundo.

De acuerdo con declaraciones de dirigentes del organismo, la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo es la prioridad en este momento.

TE PUEDE INTERESAR: UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno

Además del contexto bélico, también se han señalado complicaciones logísticas como posibles restricciones migratorias y dificultades para la obtención de visas, factores que podrían influir en la decisión final. La postura definitiva dependerá también de las determinaciones que adopte la FIFA ante el escenario internacional.