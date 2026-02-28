Este domingo se corre en La Laguna el Maratón Lala: Un referente de tradición e innovación

TORREÓN, COAH.- El Comité Técnico del Maratón Internacional Lala, considerado la competencia atlética más importante del norte de México y una tradición profundamente arraigada en la Comarca Lagunera, presentó los aspectos técnicos y las innovaciones que distinguen a esta gran fiesta deportiva, la cual cada año transforma la región en un punto de encuentro marcado por la hermandad y la pasión por el atletismo.

Lo que comenzó como una iniciativa local con apenas 434 corredores, hoy, tras 37 ediciones, se ha consolidado como uno de los maratones con mayor historia y prestigio en México, reuniendo a más de 4 mil 500 participantes y posicionándose como el segundo con mayor convocatoria del país, según destacó María Luisa Marroquín, directora general del evento.

El Maratón Lala no solo fue el primer evento inclusivo certificado en México, sino que también marcó un precedente en 2015 al convertirse en el primero del continente en obtener el Social Awards de la Association of International Marathons and Distance Races.