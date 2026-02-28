Este domingo se corre en La Laguna el Maratón Lala: Un referente de tradición e innovación

Torreón
/ 28 febrero 2026
    Este domingo se corre en La Laguna el Maratón Lala: Un referente de tradición e innovación
    Presentaron con orgullo los aspectos técnicos y las innovaciones que distinguen a esta gran fiesta deportiva, la cual cada año transforma la región en un epicentro de hermandad y pasión por el atletismo. SANDRA GÓMEZ

El maratón, desde 2018 se incorporó la modalidad “corredores con causa”, iniciativa a través de la cual parte de la inscripción se destina a Fundación Lala, que además duplica ese monto en apoyo a organizaciones sociales.

TORREÓN, COAH.- El Comité Técnico del Maratón Internacional Lala, considerado la competencia atlética más importante del norte de México y una tradición profundamente arraigada en la Comarca Lagunera, presentó los aspectos técnicos y las innovaciones que distinguen a esta gran fiesta deportiva, la cual cada año transforma la región en un punto de encuentro marcado por la hermandad y la pasión por el atletismo.

Lo que comenzó como una iniciativa local con apenas 434 corredores, hoy, tras 37 ediciones, se ha consolidado como uno de los maratones con mayor historia y prestigio en México, reuniendo a más de 4 mil 500 participantes y posicionándose como el segundo con mayor convocatoria del país, según destacó María Luisa Marroquín, directora general del evento.

El Maratón Lala no solo fue el primer evento inclusivo certificado en México, sino que también marcó un precedente en 2015 al convertirse en el primero del continente en obtener el Social Awards de la Association of International Marathons and Distance Races.

Alfredo Alemán, director técnico, detalló la minuciosa logística que hace posible este evento.

Aquí no todos corren por tiempo, muchos corren por una causa. El maratón, más allá de lo deportivo, se ha convertido en una plataforma de impacto social. Desde 2018 se incorporó la modalidad “corredores con causa”, iniciativa a través de la cual parte de la inscripción se destina a Fundación Lala, que además duplica ese monto recaudado, beneficiando directamente a diversas organizaciones locales de apoyo comunitario.

Felipe Cedillo, experimentado corredor con 33 maratones y consejero de Grupo Lala, resaltó el cariño y el apoyo únicos que brinda la comunidad lagunera a cada participante.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Centro de Convenciones Torreón, Alfredo Alemán, director técnico, detalló la logística del evento: arranques diferenciados a las 6:20 horas para personas con discapacidad y a las 6:30 para el resto de los participantes, con salida desde el Complejo Industrial Lala, en Gómez Palacio, y meta en el Bosque Venustiano Carranza de Torreón.

Juan Luis Barrios Nieves, doble olímpico (Beijing 2008 y Londres 2012), finalista panamericano y embajador de Lala 100.

Felipe Cedillo, corredor con 33 maratones y consejero de Grupo Lala, destacó el apoyo que brinda la comunidad lagunera a los participantes, al afirmar que se trata del maratón donde más se cuida al corredor.

Por su parte, Juan Luis Barrios Nieves, doble olímpico en Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Juegos Olímpicos de Londres 2012, compartió su entusiasmo por regresar a esta competencia, donde debutó en 2011.

Finalmente, Andrea Zavala, gerente corporativa de marca Lala, señaló que entre las novedades de la edición 2026 destaca la renovación de la identidad visual y el lanzamiento del Pabellón Lala, un espacio familiar en la meta donde corredores y acompañantes podrán disfrutar productos como leche, yogurt, Lala Yomi, Plenia, quesos y cremas, promoviendo la nutrición y el espíritu de comunidad que caracteriza a este maratón.

