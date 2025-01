¿Quieres ser Fitness? Estas son recomendaciones para elegir un gimnasio en Saltillo

¿Quieres comenzar a mejorar tu condición física o cuidar tu salud? Existen factores que debes tomar en cuenta antes de inscribirte en un gimnasio, como las instalaciones, la cercanía a tu hogar o trabajo, personal calificado y su costo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar diversas enfermedades, entre ellas enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, hipertensión, mantiene un peso corporal saludable, mejora la salud mental y la calidad de vida.

Según datos de la revista del consumidor de PROFECO en su edición 563 publicada en enero del 2024, debes revisar el contrato al inscribirte, ya que ahí se implican obligaciones para el proveedor y el consumidor, tomando en cuenta el costo total de los servicios y su penalización por incumplimiento.

SALTILLENSES RECOMIENDAN

Comenzar por definir el objetivo, crear una rutina que se adapte a tus necesidades o metas, invertir en algún entrenador y llevar el equipo necesario.

“Toma en cuenta la amplia cantidad de máquinas que te pueden ofrecer, que cuente con buena atención, entrenadores preparados para resolver tus dudas, si lo tuyo es el baile, debes tomar en cuenta que cuente con clases grupales de zumba, área de pesas y, por último, que cuente con un buen horario y limpieza”, mencionó Miguel Ángel Rodríguez Berlanga, usuario del gimnasio HEXA Fitness desde hace 1 año.

Los ejercicios cardiovasculares, como correr en la caminadora o usar la bicicleta estática, son ideales para mejorar la resistencia y quemar calorías, mientras los ejercicios de fuerza incluyen levantamiento de pesas y el uso de máquinas de resistencia sirven para desarrollar y tonificar los músculos.

“Ir al gimnasio es una excelente decisión, especialmente si buscas mejorar tu salud física y mental, entrar al gimnasio no solo te ayuda a mantenerte en forma, sino que también fortalece tu sistema cardiovascular, aumenta tu resistencia y mejora tu postura, mi consejo es empezar con metas pequeñas y realistas”, mencionó Víctor Alonso Martínez Mata, usuario del gimnasio Extreme Forcé desde hace 1 año.

SALTILLENSE TIENE MALA EXPERIENCIA CON GIMNASIO

Según PROFECO, los consumidores tienen derecho a cancelar su contrato con un gimnasio en diversas situaciones, como si el consumidor se muda a una ubicación donde el gimnasio no ofrece servicios, o si el gimnasio incumple con las condiciones establecidas en el contrato, el consumidor puede solicitar la cancelación del mismo.

“Yo estuve en el Smart fit durante un año, porque en el contrato que firmé decía que, de cancelar antes, se me iba a penalizar, acudí a la recepción a solicitar mi baja, y de manera prepotente trataron de persuadirme, me hicieron pagar una penalización porque según ellos ya estaba el siguiente mes corriendo, la nueva mensualidad y la disque atrasada, porque era el mes que quería cancelar, al final terminé pagando mil 500 pesos para que me dejaran libre”, mencionó Samara Saavedra Guzmán.

OPCIONES PARA LOS SALTILLENSES

En Saltillo hay gimnasios de cadena nacional con costos y propuestas diferentes, pero que al mismo tiempo ofrecen al usuario el mismo servicio. Entre estas ofertas están: Smart Fit con su plan Smart, el cual cuenta con una inscripción que varía, pero con su primera mensualidad de tan solo 10 pesos, después 399 al mes.

Planet Fitness cuenta con el plan clásico, con un costo de inscripción de 299 pesos y mensualidades de 249 pesos, Ray Wilson Family Fitness cuenta con la membresía dorada, con un costo de inscripción de 20 pesos y la primera mensualidad gratis, dejando sus mensualidades en 549 pesos.

Sports World cuenta con una membresía básica, con un costo de inscripción de dos mil 300 pesos y mensualidades de mil 850 pesos, Sport City tiene su plan individual con un costo de inscripción de mil 500 pesos si es primera vez y tres mil 750 pesos si es reingreso, Las mensualidades varían según el descuento que se te vaya aplicando, iniciando con un 50% de descuento, dejando la primera mensualidad en 920 pesos.

Qué hacer antes de inscribirte a un gimnasio

Con el fin de orientar a los consumidores, PROFECO dio en enero del 2024 diversas recomendaciones a los usuarios que están interesados en inscribirse, esto con el fin de orientar hacia la mejor decisión.

Toma en cuenta las instalaciones, asegurándote de que los equipos y los servicios que te ofrecen estén en buenas condiciones, que se adecuen a tus necesidades, la cercanía a tu hogar o trabajo, evitando el tráfico y el gasto en transporte o pago de estacionamiento. Consulta el costo total, teniendo en cuenta que el precio puede aumentar y salir de tu presupuesto después del periodo inicial.

De acuerdo con registro de Profeco, entre 2018 y 2023, solo 3 de los 10 gimnasios con más quejas tienen instalaciones en Saltillo: Smart Fit con 533 quejas recibidas y el 87% resueltas en conciliación; Sports World con 435 quejas y el 72% resueltas en conciliación; y Sport City con 123 quejas y el 74% resueltas en conciliación.