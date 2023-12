Rafa Márquez, el ídolo de Thiago Silva: central brasileño confiesa que admira al mexicano

Con la misma edad que Rafael Márquez anunció su retiro de las canchas, hace cinco años, Thiago Silva, actual central del Chelsea, confesó que el zaguero mexicano es su inspiración para continuar a nivel top en Europa.

El brasileño, de 39 años, mismos con los que el “Kaiser” mexicano decidió “colgar las botas”, aseguró que su principal ejemplo a seguir en la más alta exigencia, fue el azteca, jugador al que siempre lo ha admirado por el nivel que mantuvo durante muchos años en el Viejo Continente.

En entrevista para un programa dell streaming, Paramount+, Silva habló sobre toda su trayectoria a nivel de clubes y selección. Al consultarle sobre su referente contemporáneo y el futbolista que catalogaba como el mejor en su posición, no escatimó al mencionar al exjugador del Barcelona y cinco veces mundialista, Rafa Márquez.

“En mi época, fue Rafa Márquez. Para mí, fue un grandísimo jugador, un jugador de clase, de altísimo nivel. Jugó en la selección mexicana durante bastante tiempo. Estuvo en la Copa del Mundo (Rusia 2018) con 38 o 39 años si no me equivoco, no recuerdo bien; entonces a parte de jugador, creo que como persona se cuidaba mucho y se mantenía en forma”, fue lo que confesó el defensa central del cuadro londinense.