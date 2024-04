Real Madrid vs Barcelona: el último aliento por LaLiga

Con Andriy Lunin en pleno esplendor tras ser el héroe en Mánchester con su firmeza y las dos paradas en la tanda de penaltis, el regreso de Tchouaméni y la confianza en la vuelta de la mejor imagen de Jude Bellingham en un día especial dio el triunfo en el clásico de la primera vuelta con un estreno a lo grande. Un doblete que volteó el marcador. Estancado en los 20 tantos en su temporada desde el 10 de febrero, quiere volver a ser decisivo en un ataque con Vinícius , que hizo un triplete en el último clásico en la Supercopa , y Rodrygo Goes , reconciliado con el papel de goleador.

Un precedente en el que Ancelotti desvió la mirada a la Champions , probando de inicio con Luka Modric como falso 9, recibió un 0-4, ya con Xavi Hernández al mando del Barcelona , le invita a no realizar cambios y apostar por la continuidad ante un rival que no ha perdido . Pese a la tentación de pensar ya en el Bayern Múnich por la amplia ventaja en Liga , optará por buscar la sentencia para ya rotar en las próximas jornadas.

Porque Carlo Ancelotti no tiene en mente cambios más allá del obligado en el carril izquierdo si opta por la precaución con Ferland Mendy que no completó el último entrenamiento, o de la inclusión, fresco de piernas, de Aurélien Tchouaméni , ausente en Mánchester por sanción, como central o mediocentro.

También el último aliento del Barcelona que no puede permitir que la desventaja aumente a once puntos con 18 por disputarse cuando salga del Bernabéu. Con el único objetivo de reabrir la lucha por el título, llega más exigido a la cita. No solo por su situación en el campeonato, sino por la necesidad de responder a la reciente eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain (1-4), tras desaprovechar una ventaja de dos goles en la eliminatoria, en un encuentro en el que pagó sus errores defensivos.

Con todo, el Barça también tiene razones para la esperanza, ya que el cuadro catalán ha sumado 26 de 30 puntos posibles en LaLiga y es el único equipo de la competición que sigue invicto como visitante, con nueve victorias y seis empates.

El Barcelona ha perdido los tres últimos clásicos, aunque de manera muy distinta: arrollado en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del curso pasado (0-4), superado en el encuentro liguero de la primera vuelta tras marcar primero y dominar el juego (1-2), y barrido en la Supercopa de España (4-1).