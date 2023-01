Rodgers quiere ir por el Jugador Más Valioso la próxima temporada de la NFL

Luego de que Green Bay , que terminó en tercer lugar de la División Norte de la Conferencia Nacional , no clasificó a los ‘playoffs’ de la temporada 2022 de la NFL se especuló que el veterano quarterback podría haber jugado su última campaña.

“No estoy seguro, pero no creo que debas cerrar ninguna oportunidad; como dije durante la temporada, ambos lados debemos querer trabajar juntos para seguir adelante. Creo que hay varias conversaciones que debemos tener”, reconoció el pasador.

“¿Sigo pensando en que aún puedo jugar? Por supuesto. ¿Puedo hacerlo a un nivel alto? Sí, el más alto. Creo que puedo ganar el MVP nuevamente en la situación correcta”, dijo Rodgers , quien aún no confirmó si jugará en la campaña 2023 con los Packers .

“Creo que ningún jugador quiere ser parte de una reconstrucción. Lo dije hace años. Este juego se trata sobre las relaciones, trata de los muchachos en los que confías, incluso si algunos no aparecen en el libro de las grandes estadísticas”, explicó.

Situación en la que incluyó a otros veteranos.

“Quiero a Randall Cobbs todo el tiempo en mi vestuario. Chicos con los que puedes ganar; Dave Bakhtiari, Bobby Tonyan, Alan Lazard. Hay muchos nombres interesantes que esperamos que deseen continuar”.

Rodgers puntualizó que aunque se den estas condiciones aún analizará si se siente comprometido para jugar la próxima temporada de la NFL.

“Luego de todo eso aún necesito llegar mentalmente a un punto en el que me sienta cien por ciento listo para jugar mi temporada 19, si lo siento entonces haremos rock and roll y lo resolveremos. Si no lo hago, nos iremos a la jungla por un tiempo”, concluyó.