Resultados SummerSlam 2026: Randy Orton regresa y ayuda a CM Punk a vencer a Cody Rhodes

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    Resultados SummerSlam 2026: Randy Orton regresa y ayuda a CM Punk a vencer a Cody Rhodes
    Randy Orton sorprendió en SummerSlam al aplicar un RKO a Cody Rhodes y facilitar la victoria de CM Punk. FOTO: WWE

Oba Femi conquistó el Hell in a Cell ante Brock Lesnar en una velada marcada por traiciones, interferencias y defensas exitosas

La Víbora volvió a morder cuando Cody Rhodes tenía el campeonato al alcance. Randy Orton reapareció por sorpresa en la Noche 1 de WWE SummerSlam 2026 y, con un RKO, abrió el camino para que CM Punk venciera a The American Nightmare y conservara el Campeonato Indiscutido de WWE en el U.S. Bank Stadium.

Punk y Rhodes protagonizaron una batalla de desgaste. El campeón castigó el brazo del retador, mientras Cody concentró su ataque en la rodilla lastimada de su rival.

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Hubo un Super Cody Cutter, una Figura Cuatro y una Anaconda Vice, pero ninguno consiguió cerrar el combate. La tensión subió cuando Punk se lanzó desde la tercera cuerda y terminó atravesando la mesa de comentaristas.

Rhodes parecía listo para recuperar el cinturón después de conectar un Cross Rhodes; sin embargo, el réferi había quedado fuera de combate tras recibir una patada. Entonces sonó el golpe de la noche: Orton irrumpió, aplicó un RKO a su antiguo aliado y desapareció de escena.

Sin advertir la intervención, Punk regresó al cuadrilátero, ejecutó un GTS y logró la cuenta de tres. El regreso de The Viper reabrió su rivalidad con Cody y dejó al campeón beneficiado.

El cierre de SummerSlam perteneció a Oba Femi. El luchador nigeriano sobrevivió a tres F-5 y a un Tombstone de Brock Lesnar sobre la madera expuesta del ring antes de imponerse con Fall From Grace dentro de Hell in a Cell.

Tras la derrota, La Bestia abrazó al vencedor y lo proclamó como el futuro de WWE.

La cartelera también vio a Liv Morgan retener el Campeonato Mundial Femenil ante IYO SKY; LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys derrotaron a Jey Uso, Jimmy Uso y Jacob Fatu.

Gunther sometió a Nick Aldis; y Fatal Influence superó a Paige y The Bella Twins. Después de esa lucha, Nikki y Brie traicionaron a Paige.

SummerSlam 2026 todavía guarda una segunda noche, pero la primera dejó una imagen imposible de ignorar: Randy Orton volvió, castigó a Cody Rhodes y alteró la lucha por el título sin necesidad de pronunciar una sola palabra.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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