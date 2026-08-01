Resultados SummerSlam 2026: Randy Orton regresa y ayuda a CM Punk a vencer a Cody Rhodes

La Víbora volvió a morder cuando Cody Rhodes tenía el campeonato al alcance. Randy Orton reapareció por sorpresa en la Noche 1 de WWE SummerSlam 2026 y, con un RKO, abrió el camino para que CM Punk venciera a The American Nightmare y conservara el Campeonato Indiscutido de WWE en el U.S. Bank Stadium. Punk y Rhodes protagonizaron una batalla de desgaste. El campeón castigó el brazo del retador, mientras Cody concentró su ataque en la rodilla lastimada de su rival.

Hubo un Super Cody Cutter, una Figura Cuatro y una Anaconda Vice, pero ninguno consiguió cerrar el combate. La tensión subió cuando Punk se lanzó desde la tercera cuerda y terminó atravesando la mesa de comentaristas. Rhodes parecía listo para recuperar el cinturón después de conectar un Cross Rhodes; sin embargo, el réferi había quedado fuera de combate tras recibir una patada. Entonces sonó el golpe de la noche: Orton irrumpió, aplicó un RKO a su antiguo aliado y desapareció de escena. Sin advertir la intervención, Punk regresó al cuadrilátero, ejecutó un GTS y logró la cuenta de tres. El regreso de The Viper reabrió su rivalidad con Cody y dejó al campeón beneficiado.

El cierre de SummerSlam perteneció a Oba Femi. El luchador nigeriano sobrevivió a tres F-5 y a un Tombstone de Brock Lesnar sobre la madera expuesta del ring antes de imponerse con Fall From Grace dentro de Hell in a Cell. Tras la derrota, La Bestia abrazó al vencedor y lo proclamó como el futuro de WWE. La cartelera también vio a Liv Morgan retener el Campeonato Mundial Femenil ante IYO SKY; LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys derrotaron a Jey Uso, Jimmy Uso y Jacob Fatu.

Gunther sometió a Nick Aldis; y Fatal Influence superó a Paige y The Bella Twins. Después de esa lucha, Nikki y Brie traicionaron a Paige. SummerSlam 2026 todavía guarda una segunda noche, pero la primera dejó una imagen imposible de ignorar: Randy Orton volvió, castigó a Cody Rhodes y alteró la lucha por el título sin necesidad de pronunciar una sola palabra.