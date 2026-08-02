Randal Willars firma doble oro; México suma 17 medallas este domingo en los JCC 2026

Randal Willars se adueñó de la plataforma y encabezó otra jornada dorada para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación tricolor consiguió este domingo 17 medallas: ocho de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, para afianzarse sin oposición en la cima del medallero. El balance tuvo cuatro focos: clavados aportó cinco preseas; atletismo, seis; tiro deportivo, cinco, y la lucha, una.

El clavadista bajacaliforniano fue la gran figura al conquistar dos títulos en cuestión de horas. Primero, junto a Emilio Treviño, dominó la plataforma sincronizada de 10 metros con 437.82 puntos; después ofreció una exhibición en la prueba individual y ganó con 570.70 unidades. Willars lideró cinco de las seis rondas, superó los 90 puntos en cinco ejecuciones y reservó lo mejor para el cierre: cuatro vueltas y media al frente en posición B, el clavado de mayor dificultad de la final, que recibió 104.55 puntos.

Treviño completó el 1-2 mexicano con 484.60 unidades y una plata que acompañó el oro obtenido en sincronizados. La fiesta de los clavados creció con Zyanya Parra, campeona del trampolín de tres metros con 322.45 puntos, y Rut Páez, bronce con 307.45. México cerró así la disciplina con los nueve oros disponibles y 14 preseas totales, confirmando su condición de potencia regional. El atletismo también produjo una cosecha de seis metales. Laura Galván ganó el medio maratón femenil con récord de los Juegos, 1:13:42.79, mientras Adela Honorato aseguró la plata.

En la marcha de 21 kilómetros, Alegna González y Alejandra Ortega firmaron otro 1-2; en la rama varonil, Ricardo Ortiz se coronó con 1:29:41 y Roberto Vásquez completó el podio con bronce. La puntería mexicana añadió cinco medallas en la pistola de aire a 10 metros. David Valdez se proclamó campeón individual con 234.2 puntos; Andrea Ibarra fue plata y Mía Rosales, bronce, en la prueba femenil. Además, Ibarra, Rosales y Alejandra Zavala ganaron el oro por equipos, mientras Valdez, Carlos González y Daniel Urquiza se quedaron con la plata varonil por apenas un punto ante Venezuela.

La última presea llegó sobre el colchón. Emmanuel Benítez derrotó 5-1 al puertorriqueño Luis Centeno y obtuvo el bronce en los 77 kilogramos de lucha grecorromana. Con esta jornada, México alcanzó 112 oros, 76 platas y 61 bronces, para un total de 249 medallas. Colombia aparece muy lejos, en el segundo sitio, con 55 títulos y 162 metales. El dominio tricolor ya no solo apunta a ganar Santo Domingo 2026: mantiene abierta la persecución de los 145 oros logrados en San Salvador 2023.