Rubiales respalda a Jorge Vilda en la Selección Española; ofrece renovación hasta el mundial de 2027 y aumento de sueldo de 500 mil euros

En su discurso en la Asamblea General Extraordinaria convocada en la RFEF aseguró que “es un asesinato social, se me está tratando de matar”. Además, arremetió contra el “falso feminismo”, que en su opinión no respeta la verdad, sino que busca “una ejecución para ponerse una medalla”.

En cuanto al beso a una jugadora tras la final del Mundial, reiteró su primera versión de que se trató de un “piquito” consentido: “Yo le dije un piquito y ella me dijo vale. Esa fue la secuencia completa”, aseguró, pese a que la jugadora, a través de su sindicato había pedido que las acciones de Rubiales no queden impunes.

En repetidas ocasiones Rubiales ha asegurado que no va a dimitir: “¿Creen que es para esta cacería, para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave para que yo me vaya haciendo la mejor gestión del fútbol español. No voy a dimitir. He sufrido muchas presiones pero estamos en un lugar donde la ley impera. ¿Qué he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Agradezco que estar en España me da la posibilidad de defenderme y luchar hasta el final”, aseguró.