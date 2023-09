Saints y Browns son los favoritos en las apuestas para este Monday Night Football

Este lunes tendremos dos partidos del tradicional Monday Night Football. A las 5:15 de la tarde, los Saints de Nueva Orleáns visitan a Panthers de Carolina llegando como favoritos de 3 puntos y con una línea de altas y bajas en 40.

Derek Carr, después de pasar 9 años con los Raiders, hizo su debut la semana pasada en el Superdomo. Su equipo le ganó 16-15 a los Titans pero no alcanzó a cubrir la línea de 3 puntos; y es que fue un juego cerrado donde la diferencia estuvo del otro lado del balón.

La defensiva interceptó 3 veces a Ryan Tannehill, no aceptó anotaciones y obligo a los de Tennessee a conformarse con 5 goles de campo a pesar de que estuvieron en la zona roja en 3 ocasiones.

En realidad, la ofensiva de los Santos tampoco estuvo muy acertada, la única anotación de 6 puntos en el partido fue fruto de un intercambio de balón que les dejó un campo corto para avanzar a la zona prometida que a la postre sería la diferencia.

En el debut profesional de Bryce Young, Panthers visitaron a los Falcons de Atlanta perdiendo 24-10, siendo así uno de los seis perros (Se le dice “perro” al equipo no favorito en las apuestas, al que le dan puntos) que no pudieron cubrir su línea en la semana 1.

A pesar de haber obtenido mejores estadísticas, en este partido también las defensivas fueron determinantes para el resultado. Carolina tuvo 3 entregas de balón que le costaron 17 puntos: El seleccionado número uno lanzó 2 intercepciones en su lado del campo y Miles Sanders contribuyó con un balón suelto.

Para este enfrentamiento espero que las defensas sigan siendo la parte dominante. Mientras los reflectores estarán tanto en Carr como en Young, habría que estar buscando a Brian Burns de Carolina quien buscará estar ejerciendo constante presión al mariscal de campo.

Por la defensa de Nueva Orleáns, estar al pendiente del perímetro lidereado por Lattimore que buscará empañarle al novato primera selección su debut en casa.

Según algunos sitios de concursos de “pick ‘em” (escoge al ganador), el 91 por ciento de la gente ha seleccionado a los Saints como ganador para este partido. En la quiniela de Vanguardia MX, donde el concurso toma en cuenta la línea de apuesta, este porcentaje baja al 78 por ciento. Todavía es un porcentaje muy alto y muchas veces hemos hablado en el podcast de las percepciones del “público en general”.

Normalmente no me siento cómodo ir con el favorito de visita, menos ahora que además es un duelo divisional. Pero también creo que ir con un “rookie” que se tardará un poco en enmendar sus errores es arriesgado por lo que la jugada que preferí fue en que entre ambos equipos anotarán menos de 40.5 puntos (mejor línea disponible en sábado 14 horas). Creo que el equipo que llegue a 20 puntos ganará el partido.

PD: En la quiniela de Vanguardia fui con Carolina +3 pero con solamente 3 puntos de confidencia.

SE PRUEBAN ANTE LOS STEELERS

El segundo juego de la doble cartelera de este Monday Night Football es el partido divisional entre Cleveland y Pittsburgh. Lo ya antes dicho, los Browns tienen un equipazo. Sus líneas ofensivas y defensivas son de las 5 mejores en la liga, lo que puede hacer que controlen las trincheras y con su formidable juego terrestre, contralar el ritmo y reloj del juego.

La duda que se tiene para ponerlos como un contendiente al título es su mariscal de campo (duda muy parecida a la que se tenía con Filadelfia en 2022). En Semana 1 su defensiva se encargó de que Joe Burrow pusiera su peor línea estadística en su carrera, manteniendo a los Bengals en 3 puntos y un mísero promedio de 2.6 yardas jugada.

Por su lado, los Acereros vienen de ser aplastados por otra muy buena defensiva de los 49ers de San Francisco. Muchos expertos predecían varios pasos de desarrollo por parte de Kenny Pickett, pero al menos la semana pasada no vimos nada de eso. Y es que no le ayuda el pobre desempeño de su línea ofensiva que es por mucho la debilidad más grande de este equipo.

La defensa de Acereros sigue siendo sólida, iniciando con su línea defensiva. Veremos si la lesión de Cameron Heyward afecta el desempeño de la defensa. Mucha más responsabilidad recaerá sobre T.J. Watt quien en la derrota frente a 49es, tuvo 3 capturas, 1 pase defendido y forzó 2 balones sueltos.

El mercado tiene como favorito a los Browns de Cleveland por 2.5 puntos y el total de puntos está en 38.5. Es apenas la segunda vez en las últimas 24 temporadas que Acereros es “underdog” recibiendo a los Browns. La última ocasión que esto sucedió fue el 1 de diciembre 2019, donde Cleveland era favorito por 1 punto. Pittsburgh ganó 20-13 ese partido.

De hecho, de 1999 a la fecha, Steelers tiene récord de 22-2 contra Cleveland, cubriendo el 62.5 por ciento de las veces. Aclarando que ese tipo de tendencias no son suficiente ni necesarias para tomar una decisión hoy, yo me inclino por los Steelers +2.5. Creo que su defensa los mantendrá en el partido y yo todavía no estoy convencido de que el mariscal de campo de Browns este cerca del nivel que le vimos en 2020.