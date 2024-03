¿Se terminó su carrera?, Pogba recibe sanción de cuatro años por dopaje

El mediocampista, que fue el fichaje más caro en la historia, podrá regresar a las canchas hasta que tenga 34 años, cuando haya terminado su castigo, que fue impuesto por salir positivo en testosterona.

TE PUEDE INTERESAR: Suspendido y multado, Cristiano Ronaldo recibe castigo por gesto obsceno hecho durante un partido

ASÍ REACCIONO POGBA CON LA DECISIÓN

Después de confirmarse la noticia, el pulpo, mando un mensaje a sus fans por medio de la red social, Instagram.

”Hoy he sido informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es erróneo. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que construí en mi carrera como jugador profesional. Cuando esté libre de restricciones legales toda la historia quedará clara, pero nunca he tomado, consciente o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a otros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que jugué o contra los que jugué. Como consecuencia de la decisión anunciada hoy recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo”, mencionó Pogba.

POGBA APELARÁ LA DECISIÓN ANTE EL TAS

Lógicamente, el futbolista francés, no está de acuerdo con la sanción impuesta por el NADO Italia, y buscará, como última medida, apelar esa decisión ante el TAS de Lausana.