‘Se volvió parte de mi vida’: la historia de Andrés Arredondo, un amante del Ajedrez

En octubre de 2020, cuando recién había ingresado en la Facultad de Psicología y la pandemia se encontraba en su apogeo por lo cual no eran posibles las reuniones, los festejos, ni los cursos de bienvenida, no había muchas otras cosas que hacer más que ver videos en Youtube, tal vez jugar con algún que otro amigo en línea, o ver series y películas en Netflix.

Este último fue muy importante para que el ajedrez empezara a llegar a más audiencias, tanto jóvenes cómo adultos, por medio de una serie llamada Gambito de Dama.

Cuando salió esta serie, ver cómo funcionaba el ajedrez, las competencias que se tenían al respecto, el nivel de concentración que se necesita en una partida y la presión que consume la mente al no saber que pieza mover... es algo que me enganchó a primera vista.

Para esto, yo ya conocía el juego, sabía mover las piezas, pero fuera de eso, mi conocimiento no iba más allá ni mi interés fue el suficiente para expandirlo.

Eso me llevó por primera vez en mi vida a buscar videos sobre ajedrez y ahí fue como descubrí a Gotham Chess, y a Chess.com.

Mientras miraba directos y videos de Gotham que se dedicaba a hacer contenido de ajedrez de una manera entretenida con retos con la audiencia y dinámicas de adivinanza del nivel de las personas que estaban jugando la partida, me encontré en un mundo totalmente nuevo donde solo podía pensar en terminar mis clases y jugar ajedrez.

Al principio, pensé que éramos pocos los que nos habíamos enganchado al ajedrez y que me estaba adentrando en una comunidad pequeña que probablemente desaparecería en un par de semanas después de que el auge de Gambito de Dama desapareciera.

Sin embargo, pronto personajes importantes del Streaming que no sabían jugar ajedrez y que se dedicaban a los videojuegos, ASMR, u otras cosas que tenían nula relación con este, empezaron a jugar.

Se empezó a hablar en foros acerca del ajedrez, TikToks mostrando clips de los directos en los que se estaba jugando ajedrez, e incluso la compañía de streaming más grande del momento, Twitch, organizó a todos los streamers grandes para hacer un torneo de ajedrez en el cual se les iba a emparejar con un Grand Master o International Master para jugar el torneo y poder pedir consejos.

Cuando me di cuenta de que llevaba alrededor de 20 partidas de 10 minutos al día de ajedrez y que solamente pagando una suscripción te daba un análisis de los movimientos hechos en la partida, declarándonos como buenos, meteduras de pata, excelentes o brillantes, en los cuales se veía por medio de puntos la ventaja que tenía tu posición sobre la de tu contrincante.

Todo esto, por una suscripción de 500 pesos anuales... Sin dudarlo, la compré y utilicé de manera exhaustiva todo el año. Se convirtió en un pasatiempo que tomaba lugar entre situaciones de mi vida diaria.

Cuando esperaba en filas, me encontraba jugando partidas de 1 minuto donde la adrenalina que sentía al mover las piezas con mayor velocidad de lo que podía pensar, o entre clases cuando no podía resistir las ganas de buscar una partida rápida de 10 minutos y probar la nueva apertura que me enseñó Gotham el día anterior.

El ajedrez se volvió parte de mi vida, donde no puedo pasar un día sin jugar una partida.