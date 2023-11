Semana 11 de la NFL: los Chiefs, favoritos en electrizante duelo de Monday Night Football ante los Eagles

A diferencia del superbowl, auguro un partido donde las defensivas sean determinantes en el resultado y no se convierta en una feria de puntos. Esta versión de la defensa de los Chiefs es la numero 4 en yardas permitidas por partido y numero 5 en yardas por jugada. Además, es 5 en yardas permitidas por aire por partido y 4 en yardas por pase completo. En todos estos rubros, estadísticamente son superiores sobre las Eagles.

No es común encontrar en un partido de tanto impacto, diferencias en los mercados de apuestas. En el transcurso de la semana hemos visto líneas de -2.5 y -3 para los de rojo con un precio de entrada desde -120 hasta -105. Para los de verde, +2.5 y +3 con precios desde -115 hasta +100. Las altas y bajas se encuentran en 45.5 puntos.

Por su parte, lo fuerte de la defensiva de Filadelfia es frenar el ataque terrestre, aceptan solo 66.3 yardas terrestres por partido (1) y 3.7 yardas por corrida (7) y aunque por aire aceptan 257 para ser el numero 28, el avance promedio por pase que permiten es de 9.6 yardas (12). Kansas City no ha basado su ofensiva en el ataque terrestre sino en la capacidad de Mahomes por lo que el performance de la defensiva verde conservará sus números, pero no tendrá un impacto fuerte en el partido. El eslabón más débil será la defensiva de Eagles que al final no detendrá el ataque de la pareja entre Mahomes y Kelce; misma que será la diferencia.

Si les gusta como a mí, Kansas City en casa habría que buscar la mejor línea al mejor precio. Con la línea alrededor de un número tan clave como en 3, agarrar el -2.5 con un precio -116 no está nada mal considerando que el -3 lo puedes encontrar en -105. Además, creo que entrará mucho dinero recreacional en las altas y esperando que suba cuando menos a 46 la jugada pro tendría que ser las bajas.