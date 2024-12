Diputado Antonio Flores y Morena defienden copy paste de iniciativas de Oaxaca: ‘Pueden ayudar a Coahuila’

En medio de una nueva polémica sobre la reproducción de iniciativas de otros estados, el diputado por el Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores, defendió la práctica de copiar propuestas legislativas de Oaxaca, argumentando que estas pueden ser útiles para Coahuila.

Este jueves, Flores presentó un punto de acuerdo que contenía una frase que hacía referencia explícita al Congreso de Oaxaca. La leyenda “Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Oaxaca” apareció al inicio del documento que fue integrado en la gaceta parlamentaria correspondiente a la sesión celebrada el 19 de diciembre.

Al ser cuestionado por esta situación, Antonio Flores minimizó la crítica, calificándola como “grilla innecesaria” y por el contrario, el diputado destacó que no hay problema en replicar propuestas de otros estados si estas pueden beneficiar a Coahuila.

“No somos una isla y no estamos como que no podemos agarrar nada de lo bueno de otras partes. Hay que ver si hay algo bueno que replicó Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca o cualquier otro estado y si lo podemos implementar en Coahuila no va a hacer daño para ustedes ni para nadie”, comentó Flores.

Antonio Flores ha sido señalado en otras ocasiones por copiar iniciativas de otros estados. En noviembre, presentó una propuesta casi idéntica a una de la legisladora de Oaxaca, Dennis García Gutiérrez, sobre la modificación de la Ley para el Aprovechamiento Integral de Alimentos y su Donación Altruista, cambiando solo algunos detalles como los nombres y el estado. Semanas antes, también presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila sobre delitos de violencia digital, que era similar a una propuesta presentada en Oaxaca en julio de 2024, dirigida a proteger a las mujeres políticas de violencia digital.

Sobre ello, el legislador petista aclaró que, de constatarse que se trata de una repetición sin modificación, tomaría medidas dentro de su equipo de trabajo, sin embargo, reiteró que no considera que sea algo negativo.