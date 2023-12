Semana 14 de la NFL: Packers quieren seguir con su buen paso ante los Giants

La semana 14 nos presenta una doble cartelera para el tradicional Lunes por la noche. En esta columna hablaremos de la visita que le hacen los empacadores a los gigantes, llegando como favoritos de 6.5 puntos y con una línea de altas y bajas en 37. Si te interesa el análisis del otro partido donde se enfrentan los delfines y titanes, busca la columna de mi compadre Cesar Cantú.

Jordan Love llega a Nueva York con una racha de 3 victorias al hilo y probablemente la mas importante de la temporada fue el domingo pasado, en horario estelar, donde tiro 3 pases de anotación y su defensiva limitó a Mahomes y su ofensiva a solo 2 anotaciones en 4 oportunidades dentro de su zona roja. Normalmente en este escenario, me gusta ir en contra del equipo que una semana antes excedió las expectativas sobre todo en horario estelar. Y vaya que Green Bay ha superado sus expectativas, no solo la semana pasada que era perro (no favorito) en casa con 5.5 puntos sino que éste partido apenas es el segundo donde las líneas de apuestas lo marcan como favorito. De los 12 encuentros que ha disputado, solo habría estado como favorito de 3.5 puntos en casa recibiendo a los Rams de LA; de ahí en fuera ya sea de visita o en casa, ha sido perro.

Los Giants vienen de su semana descanso después de ganar extrañamente un par de partidos, vs Patriotas y en Washington, obviamente como perros en 3.5 y 7.5 puntos respectivamente donde Tommy DeVito cambio las INTs por TDs. No hay mucho rescatable de este equipo de Nueva York, pero podría aprovechar que los empacadores son #30 en la liga defendiendo el ataque terrestre aceptando en promedio mas de 136 yardas por partido y aunque Saquon Barkley no ha jugado a la altura de lo que se esperaba, este partido podría acomodarse para volver a correr mas de 100 yardas en el partido, mas aún que tuvo una semana extra para descansar su tobillo que le ha molestado desde su lesión sufrida en el semana 2.