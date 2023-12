Semana 16 de la NFL: Giants se ‘agigantarán’ ante los Eagles

Si se portaron mal y el lunes al despertar solo encuentran una bolsa de carbón a su nombre bajo el pino de Navidad, no “se a-Witten”. Prendan ese carbón para el recalentado pues la NFL nos regala 3 partidos esta 25 de Diciembre. El de en medio, a las 15:30, es entre los Gigantes de Nueva York que visitan a su rival de división, las Águilas de Filadelfia.

Los Gigantes se descarrilaron la semana pasada después de 3 victorias al hilo comandados por Tommy DeVito, una de las mejores historias de esta temporada. Cayeron 24-6 de visita en Nueva Orleans. Saquon Barkley apenas corrió para 14 yardas en 9 intentos y solo jugó la mitad de las jugadas ofensivas. DeVito por su lado tuvo apenas 5.2 yardas por intento, dejando un saldo de apenas 3.16 yardas por jugada ofensiva y fue capturado 7 veces.

Esta producción ofensiva es más cercana a lo que estaban consiguiendo antes de la racha de 3 partidos ganados. Defensivamente no estuvieron tan, pero los Santos no son un trabuco ofensivo. La floja presión que ejerce su línea defensiva en jugadas de pase ha sido un lastre esta temporada. Con récord de 5-9, los de NY están prácticamente eliminados de la postemporada (.1 por ciento según ESPN Analytics).

Por su lado, las Águilas vienen de perder en “MNF” su tercer partido consecutivo. Ahora que su récord no es el mejor de la liga, como que la percepción de los fanáticos va acercándose a la realidad: Filadelfia no ha estado, en ningún momento, cerca del nivel demostrado en 2022. Son la defensiva 30 en EPA por jugada, algunos expertos afirman que las jugadas de Sirianni se han vuelto predecibles y aunque los números ofensivos no son malos, Hurts ha entregado 17 veces el ovoide en 15 partidos y ha sido inconsistente. Después de una excelente primera posesión en la segunda mitad contra Seattle que terminó en TD con el famoso “tush push”, las siguientes 4 fueron “punt”, intercepción, “punt”, intercepción. Por el lado defensivo, su línea defensiva es la que medio mantiene a flote a esa unidad. Siendo que Gigantes es el equipo que más capturas permite, tendrán la oportunidad de controlar DeVito.

Aún con lo anterior, creo que 13.5 puntos para el de casa suenan a muchos. La línea abrió en 10.5, la cual no me inspiraba mucho para ningún lado. En los 13.5 actuales voy a tomar a los Gigantes. Si, aún con la gran diferencia de talento que existe entre estos dos equipos y con que este partido tiene todos los atributos para un juego donde Filadelfia “se ponga bien” me voy a ir con los Gigantes.

El clima no será factor en este partido, por lo que el total de puntos se ha mantenido entre los 43 y 43.5 toda la semana. Ligera inclinación a las bajas. Recuerden que platicamos de todos los partidos cada semana en Desde Las Líneas. Récord de esta columna: 13-5