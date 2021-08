$!Tengo una gran responsabilidad con el Kung Fu Wing Tsun: Sifu Salvador Sánchez

A unos días de que el maestro en Kung Fu Wing Tsun arribe a la ciudad de Saltillo para impartir el seminario, ‘Traslado de espadas mariposa a combate mano vacía’, habló sobre lo que representa para el este sistema de combate.

El fundador y director general de The Art Of War Society (TAOWS Academy), Sifu Salvador Sánchez quien actualmente maneja 70 grupos de trabajo en todo el mundo y su academia se posiciona como la referencia en Wing Chun Kung Fu en España, dijo que se enamoró de este sistema desde más de 25 años.

“Comencé con cuatro o cinco años en la Escuela más cercana a mi domicilio y siempre practiqué algún sistema. Pero fue sobre el año 94) cuando conocí el sistema Wing Tsun de la mano de mi antiguo maestro Víctor Gutiérrez cuando me “enamoré” de un sistema de combate. He practicado desde entonces hasta ahora compaginando con la enseñanza del propio estilo. Aunque me gusta señalar que fundamentalmente soy un practicante de Artes Marciales que tiene la fortuna de poder vivir de la enseñanza, lo que más me agrada es practicar”, expresó.

El director general de TAOWS Academy Internacional también practica otros estilos de combare, aunque reconoce que su estilo “madre” es el Wing Tsun.

“He practicado otras disciplinas de forma paralela. Unas cuantas. Y en la actualidad practico de forma constante y periódica Escrima Concepts y Brazilian Jiu Jitsu. Pero no olvido que mi estilo “madre” es el Wing Tsun. Insisto a mis cercanos estudiantes de la importancia de disfrutar de lo que hacemos. Y yo estoy disfrutando mucho de este nuevo enfoque de práctica en Wing Tsun Kung Fu. Tanto que me encuentro tanto o más motivado que al principio de mi práctica hace más de 25 años.