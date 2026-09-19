Iva Jovic vence a Peyton Stearns y logra el bicampeonato del Guadalajara Open

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    Iva Jovic vence a Peyton Stearns y logra el bicampeonato del Guadalajara Open
    Iva Jovic derrotó a Peyton Stearns en dos sets y conquistó por segundo año consecutivo el Guadalajara Open. FOTO: EFE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La estadounidense de 18 años completó una semana sin ceder sets y confirmó su crecimiento con el segundo título WTA de su carrera

Iva Jovic volvió a conquistar Guadalajara. La estadounidense de 18 años venció 6-4 y 6-2 a su compatriota Peyton Stearns y se proclamó bicampeona del Guadalajara Open 2026, torneo WTA 500 disputado en el Centro Panamericano de Tenis.

La segunda sembrada resolvió la final en una hora y 26 minutos y completó una semana sin perder sets. Con este resultado, consiguió el segundo título de su carrera en el circuito WTA y se convirtió en la primera jugadora que repite como campeona del certamen.

El arranque fue equilibrado: ambas conservaron sus primeros cuatro turnos de servicio y ninguna generó oportunidades de rompimiento.

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La diferencia llegó en el noveno juego, cuando Jovic quebró para adelantarse 5-4 y después sostuvo su saque para cerrar el parcial en 46 minutos.

La californiana trasladó ese impulso a la segunda manga. Rompió desde el primer juego y confirmó la ventaja con su servicio para ponerse 2-0, una secuencia de cinco games consecutivos que cambió el rumbo del encuentro y complicó la respuesta de Stearns.

Otro quiebre colocó a Jovic 5-2 y la dejó con el campeonato al alcance. Aunque necesitó tres oportunidades para concretarlo, terminó la Final con un revés ganador paralelo, el golpe que selló su regreso a lo más alto del podio tapatío.

Jovic llegó a esta edición como número 16 del mundo, una posición que refleja su crecimiento desde 2025, cuando levantó aquí su primer trofeo tras vencer a la colombiana Emiliana Arango por 6-4 y 6-1. Entonces tenía 17 años y ocupaba el puesto 73 del ranking.

Su camino hacia la defensa incluyó victorias sobre Zeynep Sonmez, Magdalena Frech y Cristina Bucsa.

Ante la española, en Semifinales, salvó 11 de 12 puntos de quiebre y ganó 6-4 y 6-1, una muestra de la resistencia con la que sostuvo su candidatura.

Stearns, de 24 años y ubicada en el lugar 60, disputó su primera Final de categoría WTA 500.

Buscaba su tercera corona profesional, después de Rabat 2024 y Austin 2026, pero no pudo completar una semana en la que había eliminado a Emiliana Arango, Diane Parry, Sloane Stephens y Liudmila Samsonova.

Guadalajara volvió a marcar un gran capítulo especial para Jovic: sus dos títulos WTA tienen sello mexicano.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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