Toluca vs Santos: los Guerreros desafían al líder; horario y dónde ver

Santos Laguna pondrá a prueba su reacción ante el líder. Los Guerreros visitarán a Toluca este domingo en el Estadio Nemesio Diez, por la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, con el objetivo de encadenar victorias y tomar aire en la clasificación. El Toluca vs Santos comenzará a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y se transmitirá por ViX Premium. La cita en territorio mexiquense enfrenta a dos equipos separados por 15 puntos, aunque los laguneros llegan con un impulso anímico tras vencer 2-1 a FC Juárez.

El conjunto de Torreón ocupa el puesto 17 con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y seis derrotas. Sus seis goles a favor y 13 en contra reflejan el margen de mejora que necesita para abandonar la parte baja y sostener la recuperación iniciada en el Estadio Corona. Ezequiel Bullaude será uno de los jugadores a seguir. El argentino marcó de cabeza al minuto 63 ante Bravos y después asistió a Esteban Lozano para el segundo tanto. Esa actuación le valió aparecer en el once ideal de la fecha ocho; suma dos goles y una asistencia en ocho titularidades.

Fran Villalba reconoció que ganar permitió liberar parte de la presión, pero advirtió que un resultado favorable no resuelve todos los problemas. El mediocampista anticipó un Santos sólido en defensa y dispuesto a aprovechar sus oportunidades frente al puntero del campeonato. Toluca presenta un balance de seis triunfos, un empate y una derrota, con 19 puntos, 18 anotaciones y seis tantos recibidos. Además de su cosecha en Liga, el equipo escarlata conquistó la Leagues Cup al superar 2-0 a Monterrey, una muestra del nivel que encontrará la visita. En el campamento local tampoco quieren dar el partido por ganado. Luis García pidió concentración y recordó que Santos buscará llevarse algo del Nemesio Diez.

El portero destacó la importancia de sostenerse en los primeros lugares y evitar una sorpresa frente a su afición. Para los Guerreros, el desafío será convertir la confianza recuperada en continuidad. Reducir errores y aprovechar cada llegada resultará clave para competir en una cancha donde Toluca intentará imponer su capacidad ofensiva desde el primer pase.