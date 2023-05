Tigres recibe ‘ayuda divina’: tras ser campeones, Gignac desentierra rosario que ‘guardó’ en el césped del Akron

HOMBRE DE FE

Gignac, quien en entrevista con medios que se dieron cita en el Akron, declaró que cuando llegó al equipo tenían tres títulos y ahora consiguieron ocho, cinco de ellos en el paso que lleva como jugador felino, no dejó ahí las supersticiones que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

El atacante de la UANL comentó, en medio de los festejos, que se hará una “limpia” para volver a retomar el paso de goleador que lo caracteriza.

“A veces entra, no sé lo que me hicieron, creo que en México se hace lo del huevo, me voy a hacer una limpia, porque no puede ser. Hubo de todo, el palo, los arqueros, de todo. Lo bueno es que tengo compañeros que me respaldan y hoy ganamos este partido muy difícil, hicieron una temporada increíble, esto es Tigres, somos campeones”.

André-Pierre ha sido campeón con Tigres en el Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y ahora en el Clausura 2023, además ha ganado el campeón de Campeones en el 2016, 2017 y 2018, el título de la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2020 y fue pieza clave para que Tigres terminara en el segundo lugar del Campeonato Mundial de Clubes de ese año, anotando los tres goles de los Felinos en el torneo.