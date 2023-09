TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo se disputará la Copa Davis que jugará el número 1 del mundo, Novak Djokovic?

“Desde que llegué, lo primero que me puse como plan urgente fue hacer un padrón de los mexicanos que están en el extranjero, no sólo en Estados Unidos, sino también en otras partes”, el directivo argentino aseguró que esto formará parte de un plan, basado en proyección a futuro, poniendo de ejemplo a Fernando Delgado, Javen Romero y Fidel Barajas, jugadores con doble nacionalidad, quienes irán al Mundial de Indonesia 2023.

“(Hay que) ofrecer el tema deportivo, decirles por qué vienen acá, darles una proyección y al final México es un país futbolero y las familias lo saben. Las raíces son las raíces, yo me he encontrado con historias de que quieren jugar aquí y me he encontrado con mucho positivismo. En la (Sub) 17 tenemos tres destacados jugadores que bien pudieron ir con Estados Unidos y están con nosotros”, detalló el exdirector de Pumas UNAM.

MÉXICO BUSCARÁ FUTBOLISTAS JÓVENES NO NACIDOS EN EL PAÍS, EN LOS BARRIOS DE ESTADOS UNIDOS

Directivos de la Federación Mexicana de Futbol tiene, bajo observación a más de 40 jugadores, los cuales podrían vestir la playera del Tri. Algunos de ellos se encuentran en las Academias de equipos de la MLS, y otros son parte de equipos amateurs que juegan en el barrio.

“Iremos a Estados Unidos, a la costa Oeste, que es donde hay mayor porcentaje de mexicanos, también hay más torneos. Hay que hacer un plan de ver a jugadores que no están en las academias y luego ver si tienen nivel para la Selección o no, ver si pueden venir a algún club de México si es que no pertenecen a algún equipo allá”.

Hasta el momento, los futbolistas no nacidos en México que representan a la Selección Nacional son: en la categoría Sub-17: Fernando Delgado (Portero - Real Salt Lake), Javen Romero (LAFC - Defensa), Fidel Barajas (Charlesto Battery - Delantero); Sub-18: Brandon Tellez (LA Galaxy - Medio), Jonatan Villal (Atlanta United - Medio), Anthony Ramírez (FC Dallas - Delantero) y Antonio Herrera (Seattle Sounders - Delantero).