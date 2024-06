Veljko Paunovic no esperaba el acercamiento de Tigres para dirigir a los felinos

Desde su llegada, Veljko Paunovic ha mostrado un enfoque decidido y urgente en la pretemporada del club, que se lleva a cabo en la paradisíaca Riviera Maya.

En una entrevista con Mediotiempo, Paunovic compartió su sorpresa y gratitud por el acercamiento de la directiva auriazul, así como sus metas y aspiraciones con el equipo.

El técnico, que recientemente dirigió a Chivas y perdió la Final del Clausura 2023 ante Tigres, mencionó que convertirse en el nuevo entrenador del equipo felino fue algo inesperado pero gratificante.

TE PUEDE INTERESAR: No fue Travis Kelce ni Patrick Mahomes: ¡Christian McCaffrey es la portada del Madden 25!

“Nunca lo pensé, tengo que ser sincero, me ha sorprendido el aproximamiento, me he sentido reconocido por parte de la directiva de Tigres”, declaró Paunovic, “uno nunca sabe quién te está mirando. Yo he sido jugador y el consejo que le doy a mi hijo es que siempre debes buscar la excelencia porque nunca sabes quién podría estar interesado en ti”.