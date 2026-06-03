Adolfo del Cueto: ¿Cómo proyectar una imagen de confianza en los negocios?

Hoy, proyectar una buena imagen en los negocios implica demostrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace: desde el modelo de servicio y los incentivos, hasta la transparencia operativa, la comunicación y la cultura interna.

Desde esta perspectiva, Adolfo del Cueto , fundador y CEO de Bulltick, plantea que la confianza no se exige: se construye con decisiones estructurales y con prácticas que, día a día, sostienen una relación de largo plazo. Su enfoque apunta a un principio simple: poner al cliente en el centro, con reglas claras y sin letras chiquitas.

LA CONFIANZA COMO DIFERENCIAL: NO BASTA CON ‘SER INDEPENDIENTE’

En la industria es común escuchar que una firma o un asesor es “independiente”, “no pertenece a un banco” o “no trabaja en una casa de bolsa”. Sin embargo, Adolfo del Cueto subraya que la independencia, por sí sola, no es suficiente. Lo verdaderamente relevante es que la asesoría esté libre de conflictos de interés; es decir, que las recomendaciones estén alineadas con el beneficio del cliente, y no con comisiones, incentivos o productos propios.

En modelos tradicionales, los asesores pueden tener incentivos económicos para colocar ciertos productos —por ejemplo, fondos propios que generan mayores comisiones— y esa estructura abre una pregunta inevitable para el inversionista: “¿Me lo recomiendan porque es lo mejor para mí o porque les pagan más?”. Frente a esa duda, el enfoque de Del Cueto se centra en el diseño del modelo: cuando el incentivo cambia, cambia la confianza.

UN MODELO QUE BUSCA ESTAR ‘DEL LADO DEL CLIENTE’

El modelo se basa en un esquema de honorarios (“fee-only”), donde el cliente paga directamente por la asesoría y no existen comisiones por productos ni incentivos ocultos. A esto se suma un punto clave: la firma no crea productos financieros propios (sin fondos “de la casa”), lo que habilita una selección objetiva dentro del universo de alternativas disponibles en el mercado.

Otro componente central para reforzar confianza es la custodia: el dinero del cliente no se deposita en la firma; se mantiene en instituciones reguladas y reconocidas. En este esquema, la firma actúa como equipo de gestión y asesoría, no como custodio, lo que busca eliminar riesgos operativos y separar funciones críticas.

CONFIANZA EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN MACROECONÓMICA: CLARIDAD FRENTE A LA INCERTIDUMBRE

La construcción de confianza también se vuelve más relevante cuando el contexto macro obliga a tomar decisiones con más disciplina. De acuerdo con las perspectivas compartidas para 2026, la economía global se encuentra en una fase de transición hacia la normalización. La expectativa es de crecimiento global moderado y ajustes graduales en inflación, tasas de interés y mercados.

En este panorama, Estados Unidos destaca por un escenario de resiliencia relativa frente a la desaceleración global. Mostrará un crecimiento proyectado cercano a 2.3% para 2026 (según el documento) y un riesgo de recesión estimado en torno a 30%. También se anticipa una inflación aún por encima del objetivo de la Reserva Federal durante 2026, así como una normalización de tasas más gradual de lo que el mercado descuenta.

Para México y América Latina —altamente conectados a los ciclos de Estados Unidos— este tipo de escenario refuerza la importancia de un mensaje claro hacia clientes e inversionistas: no se trata de prometer certidumbre absoluta, sino de demostrar método. En otras palabras: procesos, análisis, monitoreo y comunicación constante, especialmente cuando la volatilidad o los cambios estructurales (inflación resistente, ajustes de tasas, dinámicas fiscales) obligan a mayor prudencia.

TECNOLOGÍA, TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD: LA NUEVA FORMA DE ‘DEMOSTRAR’ CONFIANZA

En la visión de Del Cueto, la confianza moderna no solo se construye con una relación humana sólida, sino con transparencia operativa y trazabilidad: que el cliente pueda entender qué se está haciendo, por qué y cómo se está gestionando el riesgo.

La estrategia digital descrita para Bulltick enfatiza que la industria financiera está viviendo una transformación impulsada por ciertas herramientas: inteligencia artificial, cloud computing, APIs, automatización (RPA), analítica avanzada y nuevas capas de ciberseguridad e identidad digital.

En este contexto, la tecnología cumple un doble papel: mejorar la experiencia del cliente y mitigar riesgos. Se destacan prácticas como consolidación y gobernanza de datos patrimoniales, monitoreo continuo mediante tableros, controles de cumplimiento, y capas de seguridad (autenticación, protección de identidad y dispositivos) orientadas a reducir riesgos de fraude o accesos no autorizados. La confianza se vuelve verificable cuando existe visibilidad y control.

EL FACTOR HUMANO: CULTURA, HUMILDAD Y VISIÓN DE LARGO PLAZO

Si la tecnología y el modelo de incentivos forman la base, el liderazgo y la cultura consolidan la percepción. En la historia y visión interna de Bulltick, se enfatiza que el negocio es, esencialmente, un “negocio de personas”, donde el capital humano tiene un rol crítico.

En ese marco, Del Cueto describe una cultura organizacional horizontal, con equipos de larga trayectoria trabajando juntos y una filosofía explícita contra la arrogancia. aquí, prioriza la colaboración, respeto y enfoque en el cliente.

Su forma de entender la construcción de credibilidad también se relaciona con el largo plazo: “no hay caminos cortos”, se menciona como aprendizaje fundamental tras décadas construyendo bases sólidas, sin atajos. En un entorno donde abundan mensajes grandilocuentes, esa idea funciona como un posicionamiento: la confianza no surge de la promesa, sino de la consistencia.

EDUCAR PARA PROTEGER PATRIMONIO: CONFIANZA QUE TRASCIENDE GENERACIONES

Otro componente del enfoque de Del Cueto es la educación financiera como pilar para fortalecer la relación con el cliente. Cuando un modelo de servicio es distinto a lo que el mercado suele presentar, educar se vuelve esencial para que el cliente entienda el valor agregado y tome decisiones informadas. Se trata de preparar a las siguientes generaciones para comprender principios básicos, formular preguntas correctas y evitar que “les vendan” algo que no corresponde.

Esta visión conecta directamente con la idea de confianza como legado: no se limita a la ejecución de una estrategia, sino a elevar la capacidad del cliente (y su familia) para entender riesgos, objetivos y decisiones. En mercados como el mexicano, donde los patrimonios familiares suelen tener horizontes multigeneracionales, este enfoque refuerza una imagen de asesoría que acompaña, no que presiona.

ALTERNATIVOS: RIGOR, DUE DILIGENCE Y TRANSPARENCIA COMO REQUISITO

En un mundo donde los inversionistas buscan diversificación, también crece el interés por inversiones alternativas (private equity, venture capital, real estate, private debt, hedge funds, entre otras). Sin embargo, estos instrumentos suelen ser complejos, ilíquidos y con mayores riesgos. En este terreno, la confianza depende de dos cosas: selección rigurosa y transparencia.

Del Cueto enfatiza la importancia de procesos de due diligence y análisis comparativos para seleccionar gestores. Además, menciona beneficios potenciales como diversificación y menor correlación con mercados tradicionales, sin omitir riesgos como iliquidez, menor transparencia y dificultad de valuación. En real estate, por ejemplo, se destaca la necesidad de reportes, estados financieros auditados e información trimestral bajo estándares, así como el uso de administradores externos, como parte de una estructura de transparencia.

UNA IMAGEN DE CONFIANZA SE DISEÑA, SE PRUEBA Y SE SOSTIENE

Para Adolfo del Cueto Aramburu, proyectar confianza en los negocios no es un tema de reputación superficial, sino de arquitectura: cómo están alineados los incentivos, cómo se explica el modelo, cómo se protege al cliente (custodia y controles), cómo se gestiona el riesgo y cómo se comunica con transparencia.

En un ciclo económico marcado por normalización gradual, inflación resistente y decisiones financieras más exigentes, la confianza se vuelve el criterio que separa a quienes “venden” de quienes acompañan.

Su propuesta pone el acento en lo esencial: ética sin conflicto de interés, capacidad técnica, tecnología con trazabilidad y una cultura que privilegia a las personas. El resultado buscado no es solo una relación comercial: es una relación de largo plazo que, por diseño, puede resistir cambios de mercado, ciclos de volatilidad y transiciones generacionales.