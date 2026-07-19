‘En Saltillo hay más espacios para los autos, que para los niños’, cuestionan expertos

En las últimas semanas, coincidiendo con el inicio del periodo vacacional de verano, al menos tres menores han sido atropellados en la Región Sureste de Coahuila. En la mayoría de los casos, los niños salieron corriendo para jugar o cruzar la calle, situaciones que reabren el debate sobre la seguridad vial y el espacio que las ciudades destinan a la infancia. Aunque tras cada hecho suele señalarse la responsabilidad de los padres por no vigilar a los menores o la de los conductores involucrados, especialistas consideran que el problema de fondo radica en que las ciudades han sido planeadas para privilegiar el automóvil, mientras que los espacios seguros para jugar y desplazarse son cada vez más escasos.

En el ámbito legal, la responsabilidad no recae automáticamente en los padres o cuidadores. El presidente del Foro de Abogados de Saltillo, Xavier Laureano, explicó que el solo hecho de que un menor resulte atropellado no genera una responsabilidad jurídica para quien estaba a cargo de su cuidado. Señaló que, al tratarse de un hecho circunstancial, la investigación debe centrarse en la actuación del conductor para determinar si incurrió en alguna conducta que pueda derivar en responsabilidad penal o administrativa. Por otra parte, el derecho de niñas y niños al juego está reconocido en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece su derecho al descanso, al esparcimiento y a las actividades recreativas propias de su edad. Sin embargo, ejercer ese derecho en muchas colonias implica exponerse al tránsito vehicular. Los adultos de hoy crecieron jugando en las calles de sus colonias, pero el entorno urbano ha cambiado. Hasta 2024, el parque vehicular de Saltillo creció 3.4 veces más que el número de viviendas durante los últimos 14 años, de acuerdo con el estudio Tren Coahuilteca. Propuesta coadyuvante del proyecto Eje México-Nuevo Laredo. Mientras el parque vehicular aumentó en más de 263 mil unidades, el número de viviendas creció en alrededor de 76 mil.

A ello se suma el déficit de espacios públicos. Según el Instituto Municipal de Planeación (Implan), Saltillo cuenta con apenas 6.9 metros cuadrados de espacio público por habitante, muy por debajo de los entre 10 y 15 metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque entre 2016 y 2020 el número de espacios públicos pasó de 563 a 904, más de la mitad carece del equipamiento necesario y el 33 por ciento se ubica dentro de fraccionamientos de acceso controlado, lo que limita su uso por parte de la población. La distribución también es desigual: mientras la zona norte registra 250.76 espacios públicos por cada 100 mil habitantes, el oriente apenas alcanza 28.52 y el suroriente 36.61.

Para muchas familias, esto significa que la calle termina siendo el único lugar donde los niños pueden jugar. ‘LAS CIUDADES TIENE MÁS ESPACIOS PARA AUTOS’ Para Areli Carreón, integrante del equipo coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, el problema no es que los niños jueguen en la calle, sino que las ciudades dejaron de diseñarse pensando en ellos. Explicó que el juego forma parte de su desarrollo y que mantenerlos siempre encerrados, además de limitar su actividad física, es consecuencia de un entorno que los propios adultos han vuelto inseguro. La especialista consideró que resulta injusto responsabilizar únicamente a los padres o cuidadores cuando ocurre un atropellamiento, pues las calles también deben ser espacios para las infancias. A su juicio, el diseño urbano ha privilegiado durante décadas al automóvil por encima de las personas.

“En nuestras ciudades los automóviles tienen más espacio que las niñas y los niños. El espacio para los coches está garantizado, pero no el de las infancias”, afirmó. En ese sentido, recordó que desde diciembre de 2022 México cuenta con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual obliga a los estados a armonizar su legislación bajo el enfoque de Sistema Seguro, cuyo objetivo es prevenir muertes y lesiones graves derivadas de hechos de tránsito. Sin embargo, Coahuila continúa sin adecuar su marco legal. La activista sostuvo que los hechos de tránsito no deben entenderse como accidentes inevitables, sino como siniestros que, en la mayoría de los casos, pueden prevenirse mediante políticas públicas y una mejor regulación. Explicó que la Ley General establece medidas para controlar los principales factores de riesgo asociados con los siniestros viales, entre ellas límites de velocidad de 20 kilómetros por hora en zonas escolares y hospitales, 30 km/h en calles residenciales, 50 km/h en vialidades primarias y 80 km/h en vías de acceso controlado.

También contempla la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas; evitar distractores, como el uso del teléfono celular; el uso obligatorio del cinturón de seguridad; sistemas de retención infantil adecuados, y cascos certificados para motociclistas.

Carreón subrayó que la velocidad representa el principal factor de riesgo, al estar relacionada con una parte importante de los siniestros fatales y de las lesiones graves que ocurren en las calles. De acuerdo con la más reciente actualización del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), correspondiente a 2024, Coahuila registró ese año 409 defunciones por siniestros viales. Del total, el 3.42 por ciento correspondió a niñas y niños, es decir, alrededor de 14 casos, mientras que el 11.2 por ciento correspondió a adolescentes, con cerca de 46 fallecimientos. En conjunto, 60 personas menores de edad perdieron la vida en hechos de tránsito durante ese año, lo que representó el 14.6 por ciento del total de víctimas mortales.

Para la especialista, reducir estas cifras depende de que las autoridades cumplan con las obligaciones que ya establece la legislación nacional. “Los niños seguirán siendo niños: correrán, jugarán y se equivocarán. Lo que debe hacer el sistema es protegerlos para que esos errores no les cuesten la vida”, concluyó.

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