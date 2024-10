Afecta a México huelga en puertos de Estados Unidos: retrasa traslado de granos, combustible y componentes de acero

Aunque hay barcos que llegaron originalmente a Estados Unidos, ahora se están trasladando a puertos de México, añadió que el problema es que los puertos mexicanos no pueden absorber muchos barcos, entre otras cosas, porque no hay el suficiente combustible para ellos.

Por lo pronto, Serrano Camarena consideró que algo que puede ayudar en el caso de México, son las reservas que se tengan de los diferentes productos, mientras se resuelve esa huelga en Estados Unidos.

PUEDE GENERAR IMPACTOS NEGATIVOS, PERO TAMBIÉN POSITIVOS

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez, indicó que esperan que esa huelga no dure más de una semana, puede genera impactos negativos, pero también positivos, entre estos últimos que barcos que utilizaban los puertos de EU, utilizarían los mexicanos como alternativa.

Entre los negativos es que afecte el just in time, toda vez que las mercancías y productos terminados salen por diferentes puertos y muchos utilizan los de Estados Unidos porque en México los puertos están limitados, toda vez que se tienen puertos pequeños y el mayor que es el de Manzanillo, no se compara con los del país vecino del norte.