Analiza EU posibles sanciones contra firmas chinas si arman autos eléctricos en México

Adicional a los aranceles que anunció ya contra autos eléctricos, metales, chips y otros productos chinos, el Gobierno de Estados Unidos no descartó penalidades adicionales si es que China empieza a producir vehículos eléctricos en México, según dijo la representante comercial de EU, Katherine Tai.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Tai se refirió a los planes de fabricantes del país asiático respecto a establecer plantas automotrices en el país vecino, un asunto de preocupación para el Gobierno estadounidense y para la industria local.

“Manténganse al tanto”, alertó la funcionaria.

La advertencia de Tai se da el mismo día en que Biden anunciara nuevos aranceles por valor de 18 mil millones de dólares a las importaciones de productos de China, siendo los más castigados los vehículos eléctricos con gravámenes que pasan del 25% al 100 por ciento.

Otra subida arancelaria significativa recayó sobre las baterías de iones de litio utilizadas en los vehículos eléctricos, que se elevarán del 7.5% al 25% este año.

Este mismo martes, la marca de vehículos eléctricos china BYD anunció la futura construcción de una nueva planta de la compañía en el centro de México, país que constituye para la firma el primer mercado fuera del país asiático.

Stella Li, CEO de BYD Americas, afirmó que estos aranceles no afectarán los planes de BYD en México. “No tenemos planes de ir al mercado estadounidense, así que este anuncio no nos impacta en absoluto... Cuando construimos una planta mexicana solo tenemos en cuenta el mercado mexicano y el de otros países, no hemos considerado Estados Unidos”, aclaró.

Según la ejecutiva, la planta en México, cuya ubicación espera cerrar hacia finales de este año, tendría una capacidad de producción de hasta 150 mil vehículos anuales.

CERCA, DECISIÓN DE BYD; TRES ESTADOS FINALISTAS

La automotriz china BYD, que hace más de un año y medio anunció su llegada a México, ha identificado tres estados finalistas para la instalación de su planta de ensamblaje en el país.

“Hay tres candidatos finales, y pronto sabremos cuál será el definitivo”, declaró Jorge Vallejo, director general de BYD México. Añadió que el complejo estaría listo en dos a tres años.