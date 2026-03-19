Ataques de Irán hacia Qatar han paralizado el 17% de las exportaciones de gas natural licuado

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Dinero
/ 19 marzo 2026
    Ataques de Irán hacia Qatar han paralizado el 17% de las exportaciones de gas natural licuado
    El uso de drones y bombardeos ha sido la constante en las tres semanas de guerra entre los aliados de EU-Israel e Irán. VANGUARDIA

QatarEnergy reportó pérdidas de 20 mil millones de dólares debido a que detuvo una parte de la exportación de GNL en la región tras bombardeos de Irán

Los bombardeos de Irán sobre Qatar ha generado que el 17% de la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) se haya paralizado, causando una pérdida de 20 mil millones de dólares a la multinacional QatarEnergy y amenazando la demanda de Europa y Asia de GNL.

El director ejecutivo de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, declaró ante la agencia de noticias Reuters que estos ataques iraníes afectaron a dos instalaciones tratadoras de GNL y que las reparaciones implicarán dejar fuera del mercado energético 12.8 millones de toneladas anuales de GNL hasta por 5 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-intensifica-ataques-a-recintos-de-energia-tras-ataque-israeli-a-yacimiento-de-gas-BM19628768

A consecuencia de estos ataques, QatarEnergy ya declaró la activación de su cláusula de “fuerza mayor” para toda su producción de GNL ante sus clientes.

Las repercusiones van mucho más allá del GNL ya que las exportaciones de condensado de Qatar caerán alrededor de un 24%, mientras que las de gas licuado de petróleo (GLP) disminuirán un 13%.

Saad al-Kaabi declaró que “si Israel atacó a Irán, es un asunto entre Irán e Israel. No tiene nada que ver con nosotros ni con la región” y añadió que “además de eso, digo que todo el mundo, ya sea Israel, Estados Unidos o cualquier otro país, debería mantenerse alejado de las instalaciones de petróleo y gas.”

(Con información de Reuters, La Jornada y Reforma)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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