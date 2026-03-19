Ataques de Irán hacia Qatar han paralizado el 17% de las exportaciones de gas natural licuado

El director ejecutivo de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, declaró ante la agencia de noticias Reuters que estos ataques iraníes afectaron a dos instalaciones tratadoras de GNL y que las reparaciones implicarán dejar fuera del mercado energético 12.8 millones de toneladas anuales de GNL hasta por 5 años.

Los bombardeos de Irán sobre Qatar ha generado que el 17% de la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) se haya paralizado, causando una pérdida de 20 mil millones de dólares a la multinacional QatarEnergy y amenazando la demanda de Europa y Asia de GNL.

A consecuencia de estos ataques, QatarEnergy ya declaró la activación de su cláusula de “fuerza mayor” para toda su producción de GNL ante sus clientes.

Las repercusiones van mucho más allá del GNL ya que las exportaciones de condensado de Qatar caerán alrededor de un 24%, mientras que las de gas licuado de petróleo (GLP) disminuirán un 13%.

Saad al-Kaabi declaró que “si Israel atacó a Irán, es un asunto entre Irán e Israel. No tiene nada que ver con nosotros ni con la región” y añadió que “además de eso, digo que todo el mundo, ya sea Israel, Estados Unidos o cualquier otro país, debería mantenerse alejado de las instalaciones de petróleo y gas.”

(Con información de Reuters, La Jornada y Reforma)