‘Cae’ Profeco a Walmart, Coppel y Elektra por ofertas falsas durante Buen Fin 2024

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), visitó una sucursal de Walmart debido al gran número de quejas en redes sociales contra la marca por la presunta simulación de precios durante el Buen Fin 2024.

Tras la visita, la Profeco encontró un precio simulado en una motocicleta. Explicó que si bien, Walmart no se sumó al Buen Fin, sí llevó a cabo una campaña interna llamada ‘Fin irresistible’ durante los días viernes, sábado y domingo.

“Debido a la gran cantidad de quejas de varias personas consumidoras en redes sociales, específicamente, venimos a una visita a un Walmart. Ahorita estamos recorriendo algunos establecimientos. Formalmente, este establecimiento no se incorporó a la campaña del Buen Fin, pero sí tiene una campaña propia (El Fin Irresistible) de este fin de semana, incluso un poco para competir con la otra campaña”, señaló Iván Escalante, titular de la Profeco.

“No obstante, ello no los exime de cumplir con lo que están comprometiéndose a través de esta campaña. Entonces, venimos a hacerles algunas sugerencias a los funcionarios de la de la tienda, a los empleados de la tienda, a los responsables. a los gerentes. Vimos el caso particular de una motocicleta, que efectivamente habían simulado un precio más caro y estaba marcando un descuento que en realidad no era, ya se lo dijimos.