Celebra Ruba en grande su 45 aniversario con exitosa campaña nacional

Con la exitosa campaña “Cuenta con Ruba”, la empresa desarrolladora celebró en grande su 45 aniversario en todo el país. El sorteo de un departamento en Cancún y de un total de 16 monederos en todo el país fueron los principales atractivos del festejo. La campaña arrancó el 1 de agosto y concluyó el pasado 30 de noviembre, señalaron ejecutivos de la compañía, que tiene un arraigo de 25 años en Saltillo. En esta ciudad resultó afortunada una cliente de la firma, así lo dio a conocer Andrea Gallegos Muñoz, coordinadora de Mercadotecnia. El premio otorgado consistió en uno de los monederos electrónicos de 60 mil pesos, que fueron repartidos en diferentes plazas del país.

En medio de un ambiente festivo, la respectiva entrega tuvo lugar frente a la casa muestra del Fraccionamiento Santorini, sector Rodas, en Saltillo. En el acto también estuvieron presentes Édgar Sánchez, gerente de Ventas; Alejandra Garza, coordinadora de Ventas y Beatriz Espinoza, asesora de clientes. Comentaron que, a fin de poder hacerse acreedores a los premios, los clientes de Ruba concursaron en una dinámica a nivel nacional, relativa a calcular cuántas llaves cabían en una urna que se les mostró. Como requisito para ser parte del juego, los participantes debieron firmar primero las escrituras de su vivienda dentro del periodo de la campaña.

“La importancia de esta dinámica fue festejar el 45 aniversario de Ruba y, a la par, dar valor agregado al acontecimiento, independientemente de la compra que hayan hecho los clientes”, explicó Édgar Sánchez. Aprovechando el evento, Ruba dio a conocer a los invitados el Fraccionamiento Santorini en su tercera etapa. Al término del recorrido, el ejecutivo agregó que “se ha tenido una respuesta muy satisfactoria a la promoción que hemos hecho del desarrollo habitacional, gracias a los precios accesibles de las viviendas”. El entrevistado invitó a la comunidad en general a visitar dicho desarrollo habitacional, a fin de que conozcan los detalles de las casas-habitación, construidas con los mejores materiales, diseños de vanguardia y acabados de primera. “Otra de las razones por las que se hizo la entrega del premio en Santorini es que la ganadora adquirió su vivienda en este fraccionamiento”, destacó el gerente.