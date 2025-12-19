Celebra Ruba en grande su 45 aniversario con exitosa campaña nacional

Dinero
/ 19 diciembre 2025
    Celebra Ruba en grande su 45 aniversario con exitosa campaña nacional
    Representantes de Ruba Saltillo durante el cierre de la campaña “Cuenta con Ruba”, donde se entregaron incentivos nacionales para celebrar el 45 aniversario de la firma. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Teniendo como escenario la casa muestra del Fraccionamiento Santorini, la empresa premió a uno de los clientes participantes en el sorteo de un departamento en Cancún y 16 monederos electrónicos

Con la exitosa campaña “Cuenta con Ruba”, la empresa desarrolladora celebró en grande su 45 aniversario en todo el país.

El sorteo de un departamento en Cancún y de un total de 16 monederos en todo el país fueron los principales atractivos del festejo.

La campaña arrancó el 1 de agosto y concluyó el pasado 30 de noviembre, señalaron ejecutivos de la compañía, que tiene un arraigo de 25 años en Saltillo.

En esta ciudad resultó afortunada una cliente de la firma, así lo dio a conocer Andrea Gallegos Muñoz, coordinadora de Mercadotecnia.

El premio otorgado consistió en uno de los monederos electrónicos de 60 mil pesos, que fueron repartidos en diferentes plazas del país.

Una de las residentes de Santorini resultó ganadora de un monedero eléctrónico con 60 mil pesos.

En medio de un ambiente festivo, la respectiva entrega tuvo lugar frente a la casa muestra del Fraccionamiento Santorini, sector Rodas, en Saltillo.

En el acto también estuvieron presentes Édgar Sánchez, gerente de Ventas; Alejandra Garza, coordinadora de Ventas y Beatriz Espinoza, asesora de clientes.

Comentaron que, a fin de poder hacerse acreedores a los premios, los clientes de Ruba concursaron en una dinámica a nivel nacional, relativa a calcular cuántas llaves cabían en una urna que se les mostró.

Como requisito para ser parte del juego, los participantes debieron firmar primero las escrituras de su vivienda dentro del periodo de la campaña.

Con el éxito de Santorini y la campaña “Cuenta con Ruba”, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo habitacional de Coahuila.

“La importancia de esta dinámica fue festejar el 45 aniversario de Ruba y, a la par, dar valor agregado al acontecimiento, independientemente de la compra que hayan hecho los clientes”, explicó Édgar Sánchez.

Aprovechando el evento, Ruba dio a conocer a los invitados el Fraccionamiento Santorini en su tercera etapa.

Al término del recorrido, el ejecutivo agregó que “se ha tenido una respuesta muy satisfactoria a la promoción que hemos hecho del desarrollo habitacional, gracias a los precios accesibles de las viviendas”.

El entrevistado invitó a la comunidad en general a visitar dicho desarrollo habitacional, a fin de que conozcan los detalles de las casas-habitación, construidas con los mejores materiales, diseños de vanguardia y acabados de primera.

“Otra de las razones por las que se hizo la entrega del premio en Santorini es que la ganadora adquirió su vivienda en este fraccionamiento”, destacó el gerente.

Ruba consolida a Saltillo como una plaza clave para sus futuros proyectos.

Consideró que la capital de Coahuila es un buen lugar para invertir, gracias a las facilidades de las autoridades, a la gran demanda de casas-habitación, a sus precios competitivos y a la accesibilidad de sus desarrollos habitacionales.

Después del éxito logrado en Ramos Arizpe, donde Ruba construyó los fraccionamientos Veredas y Rincón de Los Pinos, y en Saltillo, con Foret, Lomas Ocho y ahora Santorini, se vislumbra un nuevo proyecto para 2026 en esta plaza.

David Guillén Patiño

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

