Coahuila registra un retroceso industrial en marzo

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    Coahuila registra un retroceso industrial en marzo
    Cabe destacar que la actividad industrial es motor de empleo y exportaciones en la entidad, por lo que la caída representa una preocupación significativa. ESPECIAL.

A nivel nacional, la actividad industrial descendió -1.3 % anual, con la construcción como el sector más afectado con -6.0 %

Mientras que los estados de San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz registraron aumentos a tasa mensual en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), Coahuila no logró registrar variación respecto al mes de febrero, sin embargo, presentó una caída de 8.3% frente a marzo de 2025.

DE acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Coahuila, la actividad industrial total cayó 8.6 % anual, con retrocesos en minería con (0.8 %), energía (2.0 %), construcción (15.5 %) e industrias manufactureras (8.1 %).

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Asimismo la manufactura en el estado tuvo una contribución negativa de -0.62 puntos al indicador nacional.

A nivel nacional la actividad industrial cayó 0.6 por ciento mensual y retrocedió en 19 entidades federativas y se incrementó sólo en 13 durante el mes.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, las entidades federativas que registraron los crecimientos más pronunciados en su actividad industrial fueron San Luis Potosí (5.1 por ciento); Michoacán (4 por ciento) y Veracruz (3.6 por ciento), respecto al mes previo, en términos reales.

Las entidades que reportaron la caída más pronunciada fueron Puebla (5.3 por ciento); Oaxaca (4.2 por ciento); Guerrero (3.5 por ciento).

A tasa anual, en el tercer mes de 2026, los estados donde la actividad industrial presentó los crecimientos más significativos fueron Hidalgo, con un avance de 15.3 por ciento; Colima, 9.8 por ciento; Nayarit, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Sinaloa, con un alza de 6.5, 6.5, 6.4, 4.2 y 4.1 por ciento.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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