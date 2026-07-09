Coahuila registra un retroceso industrial en marzo

Mientras que los estados de San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz registraron aumentos a tasa mensual en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), Coahuila no logró registrar variación respecto al mes de febrero, sin embargo, presentó una caída de 8.3% frente a marzo de 2025.

DE acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Coahuila, la actividad industrial total cayó 8.6 % anual, con retrocesos en minería con (0.8 %), energía (2.0 %), construcción (15.5 %) e industrias manufactureras (8.1 %).

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Asimismo la manufactura en el estado tuvo una contribución negativa de -0.62 puntos al indicador nacional.

A nivel nacional la actividad industrial cayó 0.6 por ciento mensual y retrocedió en 19 entidades federativas y se incrementó sólo en 13 durante el mes.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, las entidades federativas que registraron los crecimientos más pronunciados en su actividad industrial fueron San Luis Potosí (5.1 por ciento); Michoacán (4 por ciento) y Veracruz (3.6 por ciento), respecto al mes previo, en términos reales.

Las entidades que reportaron la caída más pronunciada fueron Puebla (5.3 por ciento); Oaxaca (4.2 por ciento); Guerrero (3.5 por ciento).

A tasa anual, en el tercer mes de 2026, los estados donde la actividad industrial presentó los crecimientos más significativos fueron Hidalgo, con un avance de 15.3 por ciento; Colima, 9.8 por ciento; Nayarit, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Sinaloa, con un alza de 6.5, 6.5, 6.4, 4.2 y 4.1 por ciento.