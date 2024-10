Con el AIFA sería conectividad Saltillo- México

El vicepresidente de la AMHMC indicó que no es posible que la capital de Coahuila no tenga un vuelo comercial

Con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es con el que se planea retomar la conectividad entre Saltillo y la Ciudad de México con tres vuelos semanales, señaló el vicepresidente de la AMHMC, Héctor Horacio Dávila Rodríguez.

Descartó dar el nombre de la compañía aérea con la se negocia tal propuesta, aunque el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), aunque añadió que el vuelo saldría a las 7am para estar regresando a las 9pm.

El que sea con el AIFA y no con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con el que se retome la conectividad a la Ciudad de México, Dávila Rodríguez dejó claro que lo que interesa es la conectividad y que se tenga el chance de ir y venir porque “ya después yo me las averiguó allá (en el AIFA), aunque ya están casi terminando el tren”.

Por lo pronto, Dávila Rodríguez que dijo estuvo hace poco en Monterrey, comentó que parece que va por buen camino la conectividad para Saltillo, asimismo añadió que el director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA), Oscar Pérez Benavides hace un buen trabajo, va a México y hace la lucha para traerlo.

El vicepresidente de la AMHMC indicó que no es posible que la capital de Coahuila no tenga un vuelo comercial, aunado a ello, señaló que no se puede seguir dependiendo de Monterrey, toda vez que la carretera se pondrá cada vez más pesada y ahora en diciembre, se presentan más los cierres, con lo que se pierden desde citas médicas hasta de negocios.

DEMANDAN RUTA URBANA A DERRAMADERO

Para la ampliación de la Carretera a Derramadero, demandó que se utilicen para ella recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN), asimismo Dávila Rodríguez demandó que se cuente con una ruta urbana que llegue a esa zona, donde laboran 20 mil trabajadores, por lo que hay mucha gente que va y viene y no se le está dando el servicio que debe.

“Se necesita un camioncito o una ruta urbana para allá porque hay mucha gente que tiene negocios de aquel lado y no hay, y es Saltillo, nuestro nuevo presidente municipal, el reto una ruta urbana para allá”, aseguró.

Finalmente comentó que a Derramadero seguirán llegando más inversiones y de buen calibre, por ello, insistió en que se realicen las obras en la carretera y que se cuente con una ruta urbana para esa zona de la ciudad.