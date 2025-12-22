DAVISA celebra la graduación de la generación 15 del programa INPUD, fortaleciendo la vinculación con universidades

Grupo DAVISA llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 15ª generación del programa INPUD, una iniciativa de vinculación universitaria que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un espacio de formación, diálogo y aprendizaje entre el sector académico y el desarrollo profesional en temas de ciudad, comunidad y responsabilidad social.

En esta edición, el programa dio un paso importante al sumar como nuevo aliado a la Facultad de Jurisprudencia, reconociendo la relevancia del marco legal en los procesos de desarrollo urbano y social. Asimismo, la generación contó con la participación de un estudiante de la Universidad Carolina, de la carrera de Arquitectura y Sostenibilidad.

La 15ª generación de INPUD estuvo integrada por 30 alumnos provenientes de distintas facultades y disciplinas, entre ellas Arquitectura, Ingeniería Civil, Trabajo Social, Jurisprudencia, Ciencias de la Administración, con estudiantes de las carreras de Recursos Humanos, Contaduría y Administración, Enfermería, Psicología y Comunicación, específicamente de la carrera de Producción de Medios. Esta diversidad académica permitió generar un diálogo amplio y enriquecedor sobre los retos actuales y futuros del desarrollo de las ciudades.