DAVISA celebra la graduación de la generación 15 del programa INPUD, fortaleciendo la vinculación con universidades
La diversidad académica de los 30 alumnos permitió generar un diálogo amplio y enriquecedor sobre los retos actuales y futuros del desarrollo de las ciudades
Grupo DAVISA llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 15ª generación del programa INPUD, una iniciativa de vinculación universitaria que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un espacio de formación, diálogo y aprendizaje entre el sector académico y el desarrollo profesional en temas de ciudad, comunidad y responsabilidad social.
En esta edición, el programa dio un paso importante al sumar como nuevo aliado a la Facultad de Jurisprudencia, reconociendo la relevancia del marco legal en los procesos de desarrollo urbano y social. Asimismo, la generación contó con la participación de un estudiante de la Universidad Carolina, de la carrera de Arquitectura y Sostenibilidad.
La 15ª generación de INPUD estuvo integrada por 30 alumnos provenientes de distintas facultades y disciplinas, entre ellas Arquitectura, Ingeniería Civil, Trabajo Social, Jurisprudencia, Ciencias de la Administración, con estudiantes de las carreras de Recursos Humanos, Contaduría y Administración, Enfermería, Psicología y Comunicación, específicamente de la carrera de Producción de Medios. Esta diversidad académica permitió generar un diálogo amplio y enriquecedor sobre los retos actuales y futuros del desarrollo de las ciudades.
Durante su participación en el programa, las y los universitarios tuvieron acceso a charlas especializadas, recorridos por proyectos reales, análisis de casos y espacios de conversación directa con líderes y profesionales, lo que les permitió comprender cómo se conciben, planean y ejecutan proyectos que buscan generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.
Al respecto, el Lic. Alberto Mohamar, Director General de Grupo DAVISA, destacó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas. “Creemos firmemente que el desarrollo va mucho más allá de la infraestructura. Se trata de formar personas, de generar conciencia sobre el impacto que tienen nuestras decisiones en la ciudad y de abrir espacios donde los jóvenes puedan involucrarse, aprender y aportar.”
La ceremonia de graduación contó con la presencia del C.P. Abelardo Garza, el Ing. Eduardo Villanueva, el Ing. Misael Lerma, el Ing. Josué Rodríguez, director del CONOCER de la UAdeC, el Dr. Pedro Morales Pequeño, la Dra. Karla Patricia Valdés, Coordinadora de Vinculación de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como el Dr. David Hernández, Coordinador de Extensión Universitaria de la UAdeC, quienes acompañaron a las y los estudiantes en este cierre de etapa y reconocieron el valor de este tipo de programas de formación conjunta.
Con la graduación de esta generación, DAVISA refrenda su compromiso con la educación, la vinculación universitaria y la formación de talento joven, apostando por iniciativas que contribuyen a la construcción de ciudades más humanas, sostenibles y responsables, a través del conocimiento, la colaboración y la participación activa de las nuevas generaciones.