De los 10 autos más vendidos en México, sólo tres son seguros

CDMX. Sólo tres de los 10 automóviles y camionetas más vendidos en México durante este 2024, son los vehículos más seguros, porque cumplen con los estándares de mayor calidad y garantía para los automovilistas.

Informó que cuentan con una calificación de 5 estrellas otorgada por el Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

TE PUEDE INTERESAR: Ante amenazas de Trump, revalúan chinos tiempos de nuevas inversiones

Explicó que si bien 4 de los 10 modelos cuentan con una evaluación de Latin NCAP, el Nissan March sólo tiene tres de las cinco estrellas: una para ocupante adulto y dos para ocupante infantil, por ello quedó fuera de los más seguros.

Estos tres vehículos fueron: Toyota Hilux DC: con 5 estrellas tanto para ocupantes adultos como infantiles; Kia K3 con 5 estrellas bajo el último protocolo de Latin NCAP, vigente desde el 10 de diciembre de 2019 y VW Virtus también alcanzó una calificación de 5 estrellas según el protocolo de Latin NCAP.

Mientras que los 7 modelos restantes no garantizan un nivel óptimo de seguridad, tanto para los conductores como para los demás usuarios de la vía, ya que no cumplen con todos los elementos necesarios para considerarse opciones seguras.

El Poder del Consumidor analizó la seguridad de 234 modelos nuevos disponibles en el mercado. Éstos representan en su totalidad el 89% de las ventas realizadas de enero a octubre de 2024.

El análisis demuestra que hay 6 modelos que carecen de control electrónico de estabilidad (ESC), 16 no tienen cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas, 27 modelos aún no ofrecen anclajes ISOFIX/LATCH para los sistemas de retención infantil y 187 modelos no ofrecen frenado autónomo de emergencia (AEB).